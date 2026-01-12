Hailey Bieber rompe el silencio sobre el abuso en su matrimonio con Justin Bieber

La esposa del artista salió al paso de una nueva ola de especulaciones sobre su relación con el cantante, luego de que en redes sociales circulara un video que la señalaba como ejemplo de una supuesta relación abusiva.

La modelo y empresaria Hailey Bieber reaccionó de forma directa para negar cualquier vínculo con el contenido viral y frenar la narrativa que volvió a poner su matrimonio en el centro del debate digital.

La controversia se originó en TikTok, donde una creadora de contenido analizaba vínculos sentimentales entre celebridades y afirmaba que muchas relaciones se sostienen porque las mujeres toleran comportamientos dañinos con tal de conservar a su pareja. En ese contexto, la usuaria sostuvo que “no hay mejor ejemplo que Hailey Bieber y Justin Bieber”, asegurando que la modelo permanecería en la relación porque “tolerará ese abuso”.

Tras la difusión del video, comenzaron a circular versiones que aseguraban que Hailey había compartido o respaldado ese contenido en sus propias redes sociales. La empresaria negó esa versión de manera categórica y utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

“No reposteé ningún video hablando de mi relación. ¡Que tengan un hermoso sábado!”, escribió la fundadora de Rhode en una historia publicada el 10 de enero, buscando dar por cerrada la polémica.

Te puede interesar: Premios Oscar: La Academia revela más de 200 cintas en competencia a ‘Mejor Película’

Te puede interesar: Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por uso no autorizado de una voz en dos canciones

No es la primera vez que Hailey Bieber enfrenta rumores y cuestionamientos sobre su vida personal. A lo largo de los últimos años, su matrimonio ha sido objeto constante de análisis, teorías y comentarios que, según ella misma ha expresado, resultan agotadores. En una entrevista concedida a Vogue en mayo, la modelo habló abiertamente sobre el impacto del escrutinio digital.

“Pensé que después de siete años esto ya habría pasado, y no ha sido así”, afirmó. Al referirse a cómo cambió la conversación tras convertirse en madre, agregó: “Uno pensaría que después de tener un hijo la gente se relajaría un poco, pero no”.

La llegada de su hijo Jack Blues, nacido en agosto de 2024, no redujo la intensidad de los comentarios en redes sociales. Por el contrario, la conversación se amplificó, dando lugar a nuevas teorías sobre supuestas adicciones, dinámicas perjudiciales y crisis internas dentro de la pareja. Frente a estas versiones, tanto Hailey como Justin han optado por mantener una postura reservada.

En diálogo con GQ, la modelo fue clara sobre cómo enfrentan este tipo de situaciones: “Nuestra vida es pública, pero vamos a enfrentar cada situación cuando llegue”.

Fuentes cercanas al matrimonio también han salido en defensa de la pareja. Un allegado citado por People aseguró que los desafíos que han atravesado no han debilitado su vínculo, sino que lo han fortalecido. “Han tenido desafíos como cualquier pareja, pero siempre regresan a lo mismo: realmente creen que son almas gemelas. Convertirse en padres solo ha profundizado su vínculo. Jack es el centro de todo para ellos”, afirmó.

Lejos de los rumores, Justin y Hailey Bieber han compartido en redes sociales múltiples momentos familiares que muestran una dinámica cercana y afectuosa. Durante la Navidad, celebrada el 25 de diciembre, la modelo publicó una imagen en la que aparecen sonriendo junto a su hijo, todos vestidos con pijamas a cuadros. En la fotografía, Jack levanta los brazos emocionado, mientras Hailey escribe: “Feliz nNavidad.

Justin también compartió una postal navideña en la que aparece abrazando a su esposa, acompañada del mensaje: “FELIZ NAVIDAD, LES DESEAN LOS BIEBER”. En fechas previas, el cantante mostró en sus historias a Jack subiendo a un avión privado con un gorro de Papá Noel y un suéter rojo.

Las celebraciones familiares continuaron durante Acción de Gracias, cuando Justin publicó una imagen besando la cabeza de su hijo, y Hailey difundió fotografías de padre e hijo abrazados junto a una piscina.

Casados desde 2018, tras una ceremonia civil en Nueva York y una celebración posterior con familiares y amigos, los Bieber suman siete años de matrimonio. Según una fuente citada por People, atraviesan uno de sus mejores momentos: “Ambosestán en un gran momento, acaban de celebrar su aniversario, él está en la cima de las listas y ella bate récords en belleza”.