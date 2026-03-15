Arzobispo Ulloa llama a reforzar vigilancia comunitaria ante ola de violencia

El llamado del arzobispo se produce en medio de un incremento de homicidios registrado en las últimas semanas en el país, situación que las autoridades han vinculado a enfrentamientos entre pandillas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, exhortó a los panameños a redoblar los esfuerzos para reducir las situaciones de violencia que en los últimos días han dejado varias muertes en el país.

El también máximo jerarca de la Iglesia católica panameña señaló que es necesario fortalecer la vigilancia en las comunidades y fomentar la colaboración entre vecinos para alertar a las autoridades ante situaciones sospechosas.

“Hay una alta ola de homicidios, de violencia. Es repetirlo, pero el primer cordón de seguridad somos nosotros mismos. También los vecinos tendríamos que colaborar para estar mirando qué acciones raras o qué personas pueden llegar a nuestros barrios y hacer lo que tristemente vemos mucho a diario”, expresó el prelado.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de la eucaristía en la que se bendijeron las imágenes que componen el anda de La Última Cena, que procesionará durante la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá el próximo Jueves Santo.

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El llamado del arzobispo se produce en medio de un incremento de homicidios registrado en las últimas semanas en el país, situación que las autoridades han vinculado a enfrentamientos entre pandillas.

Durante el fin de semana, por ejemplo, al menos tres personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en la provincia de Colón, lo que ha generado preocupación entre residentes y líderes comunitarios.

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