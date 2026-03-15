Tres homicidios en 24 horas sacuden la provincia de Colón

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantener la calma y reportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los crímenes.

Colón, Colón/La provincia de Colón registró tres homicidios en las últimas 24 horas, según reportes de las autoridades locales, generando alarma en distintas comunidades del área.

El primer caso ocurrió en los predios de las calles 7 y 8 de la Avenida Balboa, ciudad de Colón, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado a tiros por desconocidos que llegaron al lugar armados. La víctima fue trasladada al Hospital Manuel Amador Guerrero, pero llegó sin signos vitales.

El segundo hecho se registró la tarde del sábado en el sector de Laguito, en Cativá, cuando un joven de unos 26 años fue atacado mientras realizaba trabajos de construcción. Su cuerpo quedó tendido en la entrada de la residencia donde laboraba.

No habían pasado ni seis horas cuando ocurrió un tercer homicidio en uno de los multifamiliares de la comunidad de La Feria, en el corregimiento de Cristóbal Este. Desconocidos llegaron al lugar y dispararon contra un hombre, quien fue trasladado en auto patrulla al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron su deceso.

El Ministerio Público ha iniciado investigaciones para determinar las causas de estos hechos violentos y dar con los responsables. Las autoridades hacen un llamado a la población a mantener la calma y reportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los crímenes.

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Con información de Néstor Delgado