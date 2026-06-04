Minsa refuerza vigilancia epidemiológica en Veraguas tras confirmación de casos de hantavirus

Las autoridades sanitarias realizaron una reunión en la sala situacional de la región con el propósito de dar seguimiento a los casos detectados y coordinar las medidas de respuesta para evitar nuevos contagios.

Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y control sanitario en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, luego de la confirmación de dos casos de hantavirus, uno de los cuales provocó el fallecimiento de un hombre de 42 años.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que las autoridades sanitarias realizaron una reunión en la sala situacional de la región con el propósito de dar seguimiento a los casos detectados y coordinar las medidas de respuesta para evitar nuevos contagios.

Según explicó la funcionaria, además del caso fatal, las autoridades mantienen bajo investigación a otro paciente que tuvo contacto estrecho con una joven de 19 años que previamente fue diagnosticada con la enfermedad. Esta situación ha llevado al fortalecimiento de las labores de búsqueda activa, monitoreo y seguimiento de contactos.

Como parte de la estrategia de respuesta, equipos del Ministerio de Salud se trasladarán a las comunidades del distrito de Montijo para efectuar visitas de campo y coordinar acciones con autoridades locales, representantes comunitarios, líderes de la zona y centros educativos.

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El objetivo de estas intervenciones es reforzar las medidas de prevención y control, así como orientar a la población sobre los riesgos asociados a la enfermedad.

Gill destacó la importancia de desarrollar jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas a los residentes para que conozcan qué es el hantavirus, cuáles son los síntomas de alerta y cuándo deben buscar atención médica.

La directora general de Salud Pública indicó que se ha confirmado la presencia del roedor que transmite el virus en el área, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de higiene y prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias se encuentran:

Mantener limpios los alrededores de las viviendas.

Almacenar adecuadamente los alimentos.

Eliminar posibles refugios de roedores dentro y fuera de los hogares.

Evitar el contacto con excrementos, orina o secreciones de estos animales.

El Ministerio de Salud recordó a la ciudadanía que debe acudir de inmediato a un centro médico ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general o dificultad respiratoria, ya que la atención temprana puede contribuir a mejorar el pronóstico de los pacientes.

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Panamá acumula 18 casos en lo que va de 2026

De acuerdo con el último informe epidemiológico del Minsa, en lo que va de 2026 se han registrado 18 casos de hantavirus a nivel nacional.

De ese total, nueve corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y nueve a Fiebre por Hantavirus (FH). Las estadísticas oficiales reportan una defunción relacionada con la enfermedad hasta la fecha.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica en las áreas de riesgo y continúan desarrollando acciones preventivas para reducir la exposición de la población al virus y evitar la aparición de nuevos casos.