Panamá reúne a expertos de 10 países para fortalecer la vigilancia y detección temprana del hantavirus

Panamá fue escogida como sede debido a la experiencia acumulada en la vigilancia y manejo del hantavirus, una enfermedad presente en distintas naciones del continente.

Santiago de Veraguas/Panamá se convirtió en el centro regional de capacitación para la vigilancia y detección temprana del hantavirus al albergar el Taller para el Fortalecimiento de la Vigilancia del Hantavirus y Arenavirus en el Nuevo Mundo, una iniciativa que reúne a especialistas de diez países de las Américas con el objetivo de mejorar la respuesta frente a estas enfermedades emergentes.

La jornada teórico-práctica busca fortalecer las capacidades de vigilancia epidemiológica, diagnóstico e investigación, en un contexto marcado por el incremento de casos de hantavirus reportados en varios países de la región.

El encuentro cuenta con la participación de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y especialistas del Ministerio de Salud de Panamá.

Durante la capacitación se abordan tres áreas clave: la epidemiología y vigilancia para la detección oportuna de casos; el fortalecimiento de las capacidades diagnósticas mediante técnicas serológicas y de biología molecular; y la ecología de estas enfermedades, enfocada en la identificación de hábitats, factores de riesgo y reservorios naturales de los virus.

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Los organizadores destacaron que el fortalecimiento de estas capacidades permitirá a los países mejorar la identificación de casos sospechosos, realizar diagnósticos más precisos y desarrollar estrategias preventivas sustentadas en evidencia científica.

Panamá fue escogida como sede debido a la experiencia acumulada en la vigilancia y manejo del hantavirus, una enfermedad presente en distintas naciones del continente. Actualmente, países como Chile y Argentina registran un aumento de casos, mientras que en Panamá se han reportado cerca de 18 contagios y una defunción en lo que va de 2026.

El doctor Blas Armién, jefe del Departamento de Enfermedades Emergentes y coordinador del Centro de Investigación de Enfermedades Zoonóticas en Santiago Oeste, explicó que los síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias o virales, como COVID-19, influenza o dengue.

Según detalló, los pacientes suelen presentar fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares, además de náuseas, vómitos o diarrea en algunos casos. Sin embargo, advirtió que cuando la enfermedad progresa hacia síntomas respiratorios como tos y dificultad para respirar, puede evolucionar al síndrome pulmonar por hantavirus, una complicación potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata.

Armién señaló que esta iniciativa regional permitirá fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de los países participantes, mejorar la detección temprana de casos y contribuir a la protección de la salud pública frente a amenazas emergentes y reemergentes que continúan representando desafíos para los sistemas sanitarios de la región.