Jhonathan Chávez lleva la música típica panameña al Carnaval de la Calle 8 en Miami

La participación de Jhonathan Chávez marca un momento importante para la música típica panameña, que busca seguir expandiendo su presencia en escenarios internacionales y conectando con la comunidad latina en Estados Unidos.

El reconocido artista panameño Jhonathan Chávez, una de las figuras más representativas de la música típica de Panamá, dirá presente este domingo en el Carnaval de la Calle 8 en Miami, uno de los eventos latinos más grandes e importantes de Estados Unidos.

Chávez, acompañado de su agrupación Los Triunfadores, será el encargado de llevar el sonido del acordeón panameño al público internacional con presentaciones que forman parte de la agenda oficial del festival.

Este domingo 15 de marzo, el artista tendrá dos importantes participaciones dentro del carnaval:

5:00 p.m. – Presentación en la tarima de Univisión, uno de los escenarios principales del evento.

9:00 p.m. – Presentación en Miami Fire Fighters, en el cierre latino del Carnaval de la Calle 8.

La participación de Jhonathan Chávez marca un momento importante para la música típica panameña, que busca seguir expandiendo su presencia en escenarios internacionales y conectando con la comunidad latina en Estados Unidos.

Como parte de su agenda en Miami, el artista también realizará varias apariciones en medios internacionales.

Este lunes 16 de marzo estará participando en el reconocido programa matutino “Despierta América” de Univisión a las 9:00 a.m., donde llevará el sabor y la energía de la música típica panameña a millones de televidentes.

Ese mismo día también tendrá participación en el programa televisivo “Toro Loco TV Show”, continuando con la promoción de la cultura y música de Panamá ante la audiencia latina.

Con presentaciones y apariciones en medios internacionales, Jhonathan Chávez continúa consolidándose como uno de los principales exponentes de la música típica panameña, llevando el acordeón y el sonido tradicional del país a nuevas audiencias y abriendo puertas para el crecimiento del género más allá de las fronteras.