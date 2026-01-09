Premios Oscar: La Academia revela más de 200 cintas en competencia a ‘Mejor Película’
La carrera rumbo a los aclamados galardones ya está oficialmente en marcha.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) dio a conocer este jueves 8 de enero el listado de 201 largometrajes de ficción que cumplen con los requisitos para aspirar a una nominación en la categoría de Mejor Película en la 98ª edición de los Premios Oscar.
La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 15 de marzo en el Beverly Hilton de Los Ángeles, uno de los recintos históricos del evento. Por segundo año consecutivo, la gala contará con la conducción del comediante y presentador Conan O’Brien, quien volverá a liderar una noche clave para la industria cinematográfica mundial.
De acuerdo con el calendario oficial divulgado por la Academia, el anuncio de las nominaciones en las 24 categorías se realizará el 22 de enero, mientras que el período de votación para los nominados se desarrollará entre el 12 y el 16 de enero. Estas fechas marcan el tramo decisivo de una temporada que ya ha generado altas expectativas tanto en Hollywood como en el circuito internacional.
Aunque la atención suele centrarse en la categoría principal, AMPAS precisó que el número total de producciones elegibles este año asciende a 317 películas, considerando todas las categorías. Esta cifra incluye documentales, largometrajes animados y producciones internacionales, cuyos listados específicos ya habían sido publicados en noviembre.
Para poder competir en las categorías generales, como Mejor Película, dirección, actuación y guion, las producciones debieron cumplir con estrictos criterios de elegibilidad. Entre ellos, haber sido estrenadas durante 2025 en al menos una sala comercial ubicada en alguno de los seis mercados metropolitanos habilitados por la Academia: el condado de Los Ángeles, Nueva York, el Área de la Bahía de San Francisco, Chicago, Dallas–Fort Worth o Atlanta.
Además, los largometrajes debieron contar con una exhibición mínima de siete días consecutivos en el mismo cine y tener una duración superior a los 40 minutos, condiciones indispensables para ser considerados dentro de las categorías principales de la premiación.
El listado de películas elegibles combina grandes producciones de estudio con propuestas independientes, reflejando la diversidad de la industria cinematográfica actual. Entre los títulos más visibles y esperados figuran Avatar: Fire and Ash, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Superman, Wicked: For Good, Zootopia 2 y Jurassic World Rebirth, todas respaldadas por importantes casas productoras y con alto perfil comercial.
La inclusión de estas producciones anticipa una competencia intensa, en la que se enfrentarán superproducciones de gran presupuesto con películas de corte autoral que suelen ganar terreno durante la temporada de premios. Este equilibrio ha sido una constante en ediciones recientes de los Oscar, donde el voto de la Academia ha buscado reconocer tanto el impacto comercial como la calidad artística.
La publicación de la lista de elegibles no garantiza una nominación, pero sí representa el primer filtro oficial dentro del proceso. A partir de ahora, la atención se centra en las campañas de promoción, las proyecciones para votantes y la recepción crítica que cada película logre consolidar en las próximas semanas.
Con más de 200 títulos en carrera por el máximo galardón, la 98ª edición de los Premios Oscar se perfila como una de las más competitivas de los últimos años. El anuncio de las nominaciones el próximo 22 de enero será clave para definir qué producciones logran avanzar en una contienda que, como cada año, marcará el pulso del cine mundial.
Lista de películas que compiten por los nominados de los Premios Oscar 2026:
- The Accountant 2
- The Actor
- After the Hunt
- All of You
- All That’s Left of You
- The Alto Knights
- The Amateur
- Americana
- Anaconda
- Anemone
- Anniversary
- The Assessment
- Audrey’s Children
- Avatar: Fire and Ash
- The Bad Guys 2
- Ballad of a Small Player
- The Ballad of Wallis Island
- Ballerina
- The Baltimorons
- Bau, Artist at War
- Becoming Led Zeppelin
- Belén
- A Big Bold Beautiful Journey
- Black Bag
- Black Phone 2
- Blue Moon
- Bob Trevino Likes It
- Bone Lake
- Bring Her Back
- Brownsville Bred
- Bugonia
- The Carpenter’s Son
- Caught Stealing
- The Choral
- Christy
- The Chronology of Water
- Companion
- The Conjuring: Last Rites
- Dead Man’s Wire
- Death of a Unicorn
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Die My Love
- Dog Man
- Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight
- Downton Abbey: The Grand Finale
- Dust Bunny
- East of Wall
- Echo Valley
- Eddington
- Eden
- Eephus
- Eleanor the Great
- Elio
- Ella McCay
- Eternity
- Everything’s Going to Be Great
- F1
- Fackham Hall
- Fairyland
- The Fantastic Four: First Steps
- Father Mother Sister Brother
- Final Destination: Bloodlines
- Five Nights at Freddy’s 2
- Folktales
- 40 Acres
- Frankenstein
- Freakier Friday
- Freaky Tales
- The Friend
- Friendship
- Gabby’s Dollhouse: The Movie
- Good Boy
- Good Fortune
- Goodbye June
- Guns & Moses
- Hamnet
- Hedda
- Hell of a Summer
- Highest 2 Lowest
- Him
- The History of Sound
- A House of Dynamite
- The Housemaid
- How to Train Your Dragon
- I Wish You All the Best
- If I Had Legs I’d Kick You
- Is This Thing On?
- It Was Just an Accident
- It’s Never Over, Jeff Buckley
- Jane Austen Wrecked My Life
- Jay Kelly
- Jurassic World Rebirth
- Kantara: A Legend – Chapter 1
- Karate Kid: Legends
- Keeper
- Kiss of the Spider Woman
- The Knife
- La Grazia
- Last Breath
- Left-Handed Girl
- The Legend of Ochi
- The Life of Chuck
- Lilly
- Lilo & Stitch
- Little Amélie or the Character of Rain
- The Long Walk
- The Lost Bus
- Love Hurts
- Love Me
- The Luckiest Man in America
- Magazine Dreams
- Mahavatar Narsimha
- The Man in My Basement
- Marty Supreme
- Materialists
- M3GAN 2.0
- Mickey 17
- A Minecraft Movie
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- The Monkey
- My Dead Friend Zoe
- The Naked Gun
- No Other Choice
- Nobody 2
- Nouvelle Vague
- Novocaine
- Now You See Me: Now You Don’t
- Nuremberg
- Oh, Hi!
- On Becoming a Guinea Fowl
- On Swift Horses
- One Battle After Another
- 100 Nights of Hero
- One of Them Days
- One to One: John and Yoko
- Opus
- Orwell 2+2=5
- Paddington in Peru
- Peter Hujar’s Day
- The Phoenician Scheme
- The Plague
- Plainclothes
- Preparation for the Next Life
- Presence
- Prime Minister
- Rebuilding
- Regretting You
- Relay
- Rental Family
- Resurrection
- Roofman
- Rosemead
- The Roses
- Rule Breakers
- The Running Man
- The Ruse
- Scarlet
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- She Rides Shotgun
- Sheepdog
- Shelby Oaks
- The Shrouds
- Sinners
- Sirāt
- Sister Midnight
- Sisu: Road to Revenge
- Sketch
- The Smashing Machine
- Song Sung Blue
- Sorry, Baby
- Soul on Fire
- Sovereign
- Spinal Tap II: The End Continues
- Splitsville
- Springsteen: Deliver Me From Nowhere
- Steve
- The Summer Book
- Superman
- Tanvi the Great
- Tetami
- The Testament of Ann Lee
- Thunderbolts*
- Together
- Tourist Family
- Train Dreams
- Trifole
- Truth & Treason
- 28 Years Later
- Twinless
- The Ugly Stepsister
- Urchin
- The Voice of Hind Rajab
- Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Warfare
- Weapons
- The Wedding Banquet
- Wicked: For Good
- Wolf Man
- The Woman in the Yard
- Zootopia 2