Premios Oscar: La Academia revela más de 200 cintas en competencia a ‘Mejor Película’

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) dio a conocer este jueves 8 de enero el listado de 201 largometrajes de ficción que cumplen con los requisitos para aspirar a una nominación en la categoría de Mejor Película en la 98ª edición de los Premios Oscar.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 15 de marzo en el Beverly Hilton de Los Ángeles, uno de los recintos históricos del evento. Por segundo año consecutivo, la gala contará con la conducción del comediante y presentador Conan O’Brien, quien volverá a liderar una noche clave para la industria cinematográfica mundial.

De acuerdo con el calendario oficial divulgado por la Academia, el anuncio de las nominaciones en las 24 categorías se realizará el 22 de enero, mientras que el período de votación para los nominados se desarrollará entre el 12 y el 16 de enero. Estas fechas marcan el tramo decisivo de una temporada que ya ha generado altas expectativas tanto en Hollywood como en el circuito internacional.

Aunque la atención suele centrarse en la categoría principal, AMPAS precisó que el número total de producciones elegibles este año asciende a 317 películas, considerando todas las categorías. Esta cifra incluye documentales, largometrajes animados y producciones internacionales, cuyos listados específicos ya habían sido publicados en noviembre.

Para poder competir en las categorías generales, como Mejor Película, dirección, actuación y guion, las producciones debieron cumplir con estrictos criterios de elegibilidad. Entre ellos, haber sido estrenadas durante 2025 en al menos una sala comercial ubicada en alguno de los seis mercados metropolitanos habilitados por la Academia: el condado de Los Ángeles, Nueva York, el Área de la Bahía de San Francisco, Chicago, Dallas–Fort Worth o Atlanta.

Además, los largometrajes debieron contar con una exhibición mínima de siete días consecutivos en el mismo cine y tener una duración superior a los 40 minutos, condiciones indispensables para ser considerados dentro de las categorías principales de la premiación.

El listado de películas elegibles combina grandes producciones de estudio con propuestas independientes, reflejando la diversidad de la industria cinematográfica actual. Entre los títulos más visibles y esperados figuran Avatar: Fire and Ash, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Superman, Wicked: For Good, Zootopia 2 y Jurassic World Rebirth, todas respaldadas por importantes casas productoras y con alto perfil comercial.

Te puede interesar: Ben Affleck | Jennifer Garner rompe el silencio sobre su divorcio del actor

Te puede interesar: Bradley Cooper aclara los rumores sobre cirugía plástica y su apariencia

La inclusión de estas producciones anticipa una competencia intensa, en la que se enfrentarán superproducciones de gran presupuesto con películas de corte autoral que suelen ganar terreno durante la temporada de premios. Este equilibrio ha sido una constante en ediciones recientes de los Oscar, donde el voto de la Academia ha buscado reconocer tanto el impacto comercial como la calidad artística.

La publicación de la lista de elegibles no garantiza una nominación, pero sí representa el primer filtro oficial dentro del proceso. A partir de ahora, la atención se centra en las campañas de promoción, las proyecciones para votantes y la recepción crítica que cada película logre consolidar en las próximas semanas.

Con más de 200 títulos en carrera por el máximo galardón, la 98ª edición de los Premios Oscar se perfila como una de las más competitivas de los últimos años. El anuncio de las nominaciones el próximo 22 de enero será clave para definir qué producciones logran avanzar en una contienda que, como cada año, marcará el pulso del cine mundial.

Lista de películas que compiten por los nominados de los Premios Oscar 2026: