William Levy emociona con mensaje de amor tras presentar su nueva película

El actor cubano William Levy volvió a captar la atención del público y de sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje de agradecimiento y amor en sus redes sociales.

El artista, que atraviesa un nuevo momento de éxito en el cine internacional, viajó recientemente a España para participar en uno de los eventos cinematográficos más importantes del país: el Festival de Málaga.

Durante su visita a la ciudad andaluza, Levy presentó su más reciente proyecto cinematográfico, Tradita, una producción dirigida por Gabriele Altobelli que fue rodada en Italia y que despertó gran interés entre el público y la crítica presente en el festival.

La proyección de la película tuvo lugar en Málaga, donde el actor participó junto al resto del elenco en la presentación oficial del filme. El evento reunió a espectadores, medios de comunicación y profesionales de la industria cinematográfica.

La cinta cuenta la historia de Pazienza Mantovani, una madre soltera y abogada que atraviesa un momento complicado en su carrera. Cuando recibe una inesperada oferta para reemplazar a una colega en un prestigioso bufete, descubre que la anterior ocupante del puesto murió tras quitarse la vida en su propio despacho. A partir de ese momento, la protagonista comienza a investigar qué ocurrió realmente.

Tras la proyección, el actor se mostró visiblemente emocionado por la reacción positiva del público y el cariño recibido durante su visita al festival.

Luego del evento, William Levy compartió varias imágenes del momento en sus redes sociales acompañadas de un mensaje en el que expresó su gratitud por la acogida en España.

“Gracias a la hermosa Ciudad de Málaga por tanto cariño y amor. Que recibimiento más hermoso. Los amo. Gracias a todo el equipo del Festival de Málaga por el hermoso trato que me dieron. Muy agradecido. Los quiero mi gente. Gracias siempre por tanto cariño”.

El mensaje rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el éxito del actor en esta nueva etapa de su carrera.

En la misma publicación, Levy también dedicó palabras muy emotivas a sus dos hijos, Kailey y Christopher, a quienes considera su principal fuente de motivación.

“Gracias a ustedes dos mi princesa y mi campeón, por siempre darme tanto amor por siempre entender todos esos días que tengo que estar fuera. Gracias porque sin ustedes dos mi mundo no sería el mismo. Son mi vida y mi adoración. Te amo mucho, mi niña hermosa, Kailey, y mi campeón, Christopher”.

La dedicatoria reflejó el fuerte vínculo familiar que mantiene con sus hijos, quienes han sido un pilar importante en su vida personal y profesional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una frase final en el mensaje, dirigida a una persona cuya identidad no reveló públicamente. En el texto, el actor agradeció a una mujer a la que identificó únicamente con la inicial “J”.

“Y a ti señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho, mucho, mucho”.

El comentario provocó una ola de especulaciones entre los fanáticos del actor, quienes comenzaron a preguntarse si se trataría de una nueva relación sentimental en la vida del intérprete.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores que celebraron la aparente felicidad del actor, tanto en el ámbito profesional como personal.

Entre los mensajes más repetidos se leían frases de apoyo y entusiasmo por esta posible etapa romántica.

“Que viva el amor”, escribió una fan. Otros seguidores también expresaron su alegría por el bienestar del actor: “Que seas feliz con ese amor que llegó a tu corazón”. Mientras que algunos destacaron el momento positivo que atraviesa: “Rodeado de amorcito bueno” y “Te lo mereces”.

Después de un tiempo con menor exposición mediática, William Levy vuelve a posicionarse en el centro de la conversación gracias a su regreso al cine y a los proyectos internacionales que está desarrollando.

La presentación de “Tradita” en el Festival de Málaga no solo confirma su presencia en la industria cinematográfica europea, sino que también muestra que el actor continúa consolidando su carrera más allá de la televisión.

Mientras tanto, el mensaje dedicado a la misteriosa “señorita J” ha dejado a sus seguidores atentos a cualquier pista que revele más detalles sobre la identidad de la mujer que, según sus propias palabras, lo hace feliz día a día.

Por ahora, el actor disfruta de un momento marcado por éxitos profesionales, apoyo del público y nuevas emociones en el terreno personal, una combinación que sus fans celebran con entusiasmo.