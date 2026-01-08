Bradley Cooper aclara los rumores sobre cirugía plástica y su apariencia

Durante años, el actor ha sido objeto de constantes comentarios en redes sociales y foros de entretenimiento sobre un supuesto cambio en su rostro.

Videos comparativos, teorías virales y análisis improvisados han alimentado la idea de que el actor Bradley Cooper se habría sometido a cirugía plástica. Sin embargo, el propio Cooper decidió poner fin a las especulaciones y lo hizo de manera directa y sin rodeos.

El actor y director abordó el tema en una reciente aparición en el popular podcast Smartless, conducido por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes. El episodio, emitido el pasado 5 de enero, tenía como objetivo principal hablar de Is This Thing On?, la próxima película de Cooper, en la que no solo actúa, sino que también ejerce como director. En el proyecto, Will Arnett interpreta a Alex, un comediante de stand-up que atraviesa un proceso de divorcio, lo que dio pie a una conversación distendida entre los participantes.

Fue precisamente Arnett quien introdujo el tema de los rumores al explicar que, tras trabajar con Cooper, con frecuencia recibe preguntas sobre él. Una de las más recurrentes, según relató, tiene que ver con la supuesta cirugía estética del actor. “Dije, ‘Bueno, hay mucho’”, explicó Arnett al recordar cómo suele responder cuando le preguntan qué es algo que la gente no sabe sobre Cooper. “Y luego iba a decir, porque seguimos leyendo que todos piensan que Bradley se ha hecho cirugía plástica. Todos siguen diciendo eso. Yo digo, ‘Lo que la gente no sabe es que no lo ha hecho’. ¿Verdad?”.

La reacción de Cooper fue inmediata y confirmó que no se trata de un comentario aislado. El actor reconoció que, en las últimas semanas, muchas personas se le han acercado con observaciones similares. “No, la gente se me acerca en las últimas semanas”, señaló. “Dicen, ‘¡Oh, te ves bien! Sí. Sí, pero es una locura…”. Sus palabras reflejan sorpresa ante la insistencia del tema y cómo este se ha instalado en la conversación pública sin fundamentos reales.

Arnett, visiblemente molesto por la persistencia de estas versiones, profundizó en su crítica al fenómeno de la desinformación digital. “Pero me hizo pensar… Me enojó porque la gente lo dice todo el tiempo y es algo hilarante. Todos piensan que saben. Sabes que lees esas tonterías”, comentó, haciendo referencia a la facilidad con la que se difunden teorías sin sustento en redes sociales.

En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube abundan videos que analizan supuestas “transformaciones” del rostro de Cooper, comparando imágenes de distintas etapas de su carrera. Sin embargo, el propio actor dejó claro que dichos contenidos no tienen base real. Su testimonio directo desmonta las especulaciones y pone en evidencia cómo la cultura digital puede amplificar rumores hasta convertirlos en “verdades” asumidas por muchos.

Más allá de desmentir estas versiones, la conversación también sirvió para destacar el momento profesional que atraviesa Cooper. Is This Thing On? marca un nuevo paso en su faceta como director, consolidando una carrera que ha sabido moverse entre el éxito comercial y el reconocimiento crítico. La película explora temas como la reinvención personal y las segundas oportunidades, elementos que, curiosamente, contrastan con la narrativa superficial que suele rodear la imagen pública de las celebridades.

El caso de Bradley Cooper ilustra cómo incluso figuras consolidadas de Hollywood no están exentas de la presión estética y del escrutinio constante sobre su apariencia. Sin embargo, con declaraciones claras y sin dramatismos, el actor optó por cortar de raíz los rumores y dejar que los hechos hablen por sí solos.

En un entorno donde las redes sociales amplifican cualquier especulación, la voz directa del protagonista sigue siendo la fuente más confiable. Y en este caso, Cooper fue contundente: no hay cirugía, solo rumores.