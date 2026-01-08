Ben Affleck | Jennifer Garner rompe el silencio sobre su divorcio del actor

A sus 53 años, abordó con franqueza lo que significó la separación ocurrida en 2015, no desde el ruido mediático que la rodeó, sino desde la pérdida emocional que implicó para ella y su familia.

La actriz Jennifer Garner rara vez habla en profundidad sobre su vida privada, pero en una reciente entrevista concedida a Marie Claire UK, la actriz estadounidense se permitió una reflexión poco habitual sobre uno de los episodios más complejos de su vida: su divorcio de Ben Affleck.

Durante la conversación, la protagonista de Alias explicó que el mayor desafío no fue la exposición pública, sino la ruptura en sí misma. “Tienes que ser inteligente sobre lo que puedes y no puedes manejar, y yo no podía manejar lo que estaba allá afuera. Pero lo que estaba allá afuera”, dijo, señalando hacia la distancia, “no era lo que era difícil. El hecho en sí es lo que era difícil. La ruptura real de una familia es lo que era difícil. Perder una verdadera asociación y amistad es lo que era difícil”.

Garner y Affleck estuvieron casados durante diez años y anunciaron su separación en 2015. El proceso concluyó oficialmente tres años después. En medio de ese periodo, la actriz decidió apoyarse en su círculo más cercano para sobrellevar el cambio. “Hago un gran esfuerzo concertado para ver a mi gente tanto como puedo, porque eso es lo que importa”, afirmó. “Ahí es donde está tu resiliencia: está en tus relaciones y en las personas que te llevan a través”.

Más allá de mirar al pasado, Garner también habló sobre su presente y sus prioridades actuales. Además de promocionar la segunda temporada de su serie de Apple TV+, The Last Thing He Told Me, la actriz destacó el papel central que tienen hoy sus hijos y su trabajo social. Está activamente involucrada con organizaciones como Save the Children US y Once Upon a Farm, causas que considera fundamentales en esta etapa de su vida.

Sobre sus hijos, Violet Anne, de 20 años; Seraphina Rose, de 17; y Samuel, de 13, Garner se mostró orgullosa y consciente de los retos que implica la crianza en esta fase. “¡Son tan geniales!”, expresó. Luego añadió una reflexión que resume su enfoque actual como madre: “La crianza ahora ha cambiado. Se trata más de criar con un botón en mi boca… Tienes que dejarlos crecer y tomar sus decisiones. No puedes controlarlo”.

La actriz, que actualmente mantiene una relación con el empresario John Miller, también se refirió a la copaternidad con Affleck, una dinámica que continúa desarrollándose bajo el escrutinio público. La describió como “lo más difícil. No difícil en el gran esquema de lo que es difícil en el mundo, pero complicado para mí y complicado para mi familia”.

A pesar de los desafíos, ambos han logrado establecer una rutina familiar estable. Una fuente cercana reveló a PEOPLE que Affleck pasó las fiestas decembrinas junto a Garner y sus hijos. “Al igual que celebraron el Día de Acción de Gracias juntos, Ben está invitado a celebrar la Navidad con Jen y los niños también”, aseguró el informante. “Ahora tienen esta bonita rutina que funciona para todos”.

En el ámbito profesional, Garner continúa consolidando su carrera. La segunda temporada de The Last Thing He Told Me, que coprotagonizan Angourie Rice, Aisha Tyler y Nikolaj Coster-Waldau, se estrenará en Apple TV+ el próximo 20 de febrero. Además, la actriz forma parte del elenco del drama The Five-Star Weekend, una producción de Peacock que figura entre sus próximos proyectos.

Lejos del escándalo, Jennifer Garner presenta hoy una imagen de reconstrucción, equilibrio y claridad emocional, demostrando que incluso las rupturas más dolorosas pueden transformarse en procesos de crecimiento personal y familiar.