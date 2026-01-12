Shakira volvería a enamorarse de un futbolista en 2026, según predicción de Vidente

De acuerdo con la tarotista, 2026 estará marcado por compromisos, bodas y relaciones que se consolidan, y la cantante barranquillera tendría un papel destacado dentro de esa energía.

El futuro sentimental de la colombiana vuelve a despertar curiosidad luego de que Mhoni Vidente realizara una lectura de cartas en la que anticipa un giro decisivo en la vida amorosa de la artista colombiana.

Según explicó Mhoni, el año entrante se perfila como un periodo clave para “atrapar el amor” y concretar vínculos duraderos. En sus palabras, “2026 será el año del casamiento”, una tendencia que, de acuerdo con su tarot, no solo impactará a Shakira, sino también a otras figuras de la música internacional.

Entre los nombres mencionados por la vidente aparecen Katy Perry y Taylor Swift, quienes, según sus cartas, estarían atravesando procesos de estabilidad emocional que podrían derivar en bodas o incluso embarazos. Sin embargo, fue Shakira quien concentró mayor atención dentro de la lectura, debido a su historia reciente y a las coincidencias que rodean su vida sentimental.

La intérprete de Monotonía puso fin a su relación con Gerard Piqué en junio de 2022, tras más de una década juntos y dos hijos en común. La ruptura estuvo rodeada de polémica, luego de que se hicieran públicas acusaciones de infidelidad contra el exfutbolista del Barcelona, quien habría iniciado una relación con Clara Chía antes de separarse oficialmente de la cantante.

Desde entonces, la vida amorosa de Shakira ha sido objeto de constantes especulaciones. Aunque se le ha vinculado con celebridades y deportistas, ninguna relación ha sido confirmada públicamente. En contraste, la artista optó por reenfocarse en su carrera musical, la cual, según reconoció en varias entrevistas, había puesto en pausa para priorizar su vida familiar durante su relación con Piqué.

Mientras Shakira retomaba escenarios, giras y lanzamientos, Gerard Piqué y Clara Chía continuaron su relación con un perfil bajo y escasas apariciones públicas. Sobre ellos, Mhoni Vidente también lanzó una predicción que no pasó desapercibida y que dejó ver cierta distancia emocional.

“También se casa Piqué con la mujer con la que anda”, afirmó la tarotista al interpretar sus cartas, sugiriendo que la relación del exfutbolista avanzaría hacia un compromiso formal.

No obstante, fue la predicción relacionada con Shakira la que más revuelo generó. Mhoni aseguró con contundencia: “Se compromete este año, viene siendo también un futbolista”.

De cumplirse este vaticinio, la coincidencia no sería menor. No solo porque la cantante volvería a vincularse sentimentalmente con un deportista del mismo gremio que su expareja, sino porque el romance surgiría nuevamente en un año mundialista, un detalle que ha despertado todo tipo de interpretaciones.

Cabe recordar que la historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué comenzó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él participó con la selección española y ella interpretó el himno oficial del torneo. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que se extendió por más de una década.

Mhoni Vidente agregó un elemento adicional que, según ella, define el perfil de la posible nueva pareja de la cantante. “Además de futbolista es un jovenazo, a ella ya le gustaron los jóvenes”, afirmó.

Mientras tanto, Shakira continúa enfocada en su música, su faceta como madre y su proyección internacional. Sin confirmar ni desmentir rumores, la artista mantiene su vida privada lejos de declaraciones directas. Aun así, las predicciones y coincidencias vuelven a colocar su nombre en el centro de la conversación, alimentando la expectativa sobre si el amor volverá a tocar a su puerta… y si, una vez más, vendrá desde una cancha de fútbol.