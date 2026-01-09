George Clooney revela la clave de un matrimonio sin peleas

El actor ha vuelto a sorprender al público con una afirmación que, pese al escepticismo general, sostiene desde hace años: asegura que nunca ha tenido una pelea con su esposa , la reconocida abogada Amal Clooney .

George Clooney abordó nuevamente este tema durante una reciente entrevista con Los Ángeles Times, en la que reflexionó sobre el matrimonio, la madurez emocional y las decisiones que han marcado su vida familiar.

Durante la conversación, el protagonista de Jay Kelly, de 64 años, respondió a la incredulidad del entrevistador, casado desde hace tres décadas, planteando que la edad a la que una persona decide comprometerse puede cambiar por completo la dinámica de una relación. Incluso devolvió la pregunta: quiso saber cuántos años tenía su interlocutor cuando se casó. La respuesta fue 32.

“Es distinto. Yo tenía 52. Hay una razón por la que las tarifas de seguro entre los 16 y los 25 años están por las nubes. Es la agresividad”, afirmó el actor, subrayando que la impulsividad disminuye con el paso del tiempo y que eso influye directamente en la forma de resolver desacuerdos.

Clooney reconoció que su vida dio un giro radical tras conocer a Amal. Antes de su relación con ella, sus planes eran completamente distintos. “No tenía intención de volver a casarme, pero me enamoré locamente de la persona que cambió eso”, dijo. “Tenemos hijos. Yo no quería tener hijos. Todo cambió porque conocí a esta persona increíble”.

Para el actor, el secreto de la armonía conyugal no está en evitar las diferencias, sino en elegir con cuidado qué batallas vale la pena dar. “Estoy en una etapa muy distinta de mi vida. Me siento mucho más seguro y también tengo menos ganas de ganar discusiones. Cuando eres joven, estás tratando de ganarlo todo”, explicó.

Cuando el entrevistador sugirió que esa postura implicaría ceder siempre, Clooney respondió con humor: “No estoy concediendo. Pero buen intento. Me vas a meter en problemas con mi esposa”.

El actor también compartió un ejemplo concreto que ilustra la manera en que ambos toman decisiones importantes. Durante años fue aficionado a conducir motocicletas, hasta que sufrió un grave accidente en 2019. “Iba a 75 millas por hora y mi cabeza destrozó el parabrisas y luego salí volando por el aire. Lo puedes ver. Se puede ver en internet”, recordó.

El impacto fue tan severo que sobrevivió de forma casi milagrosa. “Caí sobre manos y rodillas. Es como lanzar un lápiz al aire y preguntarse cuántas veces cae sobre la punta. Es 100 a 1. Usé todas mis vidas en esa”, relató.

Tras el accidente, Amal fue clara respecto a su preocupación, y Clooney optó por no discutir. “Cuando mi esposa dijo: ‘Creo que se acabó’, yo dije: ‘Está bien’”, contó. “Por cierto, no hay un día que pase en el que no lo extrañe”.

Sin embargo, el equilibrio en la relación ha sido mutuo. Así como él dejó la motocicleta, Amal también accedió a abandonar otro hábito. “Yo le dije: ‘Creo que es hora de que dejes de hacerlo’. Estoy seguro de que no hay un día que pase en el que no extrañe fumar un cigarrillo. Pero estoy muy contento de que lo haya dejado”, señaló.

Esta filosofía ya había sido mencionada por Clooney en 2020 y reiterada en diciembre pasado durante su participación en el pódcast New Heights, conducido por los hermanos Kelce. “Honestamente, obviamente ninguno de los dos va a ganar la discusión, así que ¿para qué meterse en ella?”, explicó entonces.

George y Amal Clooney se conocieron en julio de 2013 en la casa del actor en el Lago di Como. Menos de un año después, en abril de 2014, él le propuso matrimonio, y en septiembre de ese mismo año se casaron en Venecia. Son padres de los gemelos Ella y Alexander, nacidos en junio de 2017, y a comienzos de enero de 2026 se confirmó que toda la familia obtuvo la nacionalidad francesa, dividiendo su tiempo entre distintos países, especialmente en su finca de Provenza, el Domaine du Canadel.