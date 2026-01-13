El actor Daniel Stern es acusado por solicitud de prostitución

El caso se originó a partir de un incidente ocurrido en un hotel de la ciudad de Camarillo, al norte de Los Ángeles.

El actor estadounidense Daniel Stern, recordado mundialmente por su papel como Marv Merchants en la saga Mi pobre angelito, enfrenta un proceso penal en el estado de California luego de que la Fiscalía del Condado de Ventura presentara cargos en su contra por presunta solicitud de prostitución.

La información fue confirmada por un representante de la Fiscalía del Condado de Ventura al medio TMZ, que dio a conocer que los fiscales decidieron avanzar formalmente con la acusación tras recibir el expediente por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por TMZ, el caso fue remitido a la fiscalía el viernes 9 de enero por la noche, luego de que las autoridades locales completaran la documentación correspondiente al incidente. Tras analizar el expediente, los fiscales resolvieron presentar cargos penales este lunes 12 de enero, dando inicio formal al proceso judicial contra el actor.

Según la información disponible, Daniel Stern recibió una citación el mes pasado, relacionada con el presunto intento de contratar servicios sexuales en un hotel de Camarillo. En ese momento, el actor no fue arrestado, sino que se le entregó una multa o citación, una medida habitual en este tipo de situaciones cuando no existen agravantes inmediatos.

Sin embargo, tras una revisión más detallada del caso, la fiscalía optó por proceder con cargos formales.

El portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Ventura, Joey Buttitta, confirmó el procedimiento seguido por las autoridades en declaraciones. “Según tengo entendido, fue citado en el lugar y luego puesto en libertad”, afirmó Buttitta.

El vocero también explicó que el caso fue inicialmente presentado por la Oficina del Sheriff y posteriormente evaluado por los fiscales del condado.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura nos envió su multa o citación y nuestros fiscales la están revisando”, dijo.

Tras esa revisión, se tomó la decisión de avanzar con la acusación penal, aunque las autoridades no han detallado cuáles podrían ser las sanciones ni el rumbo específico que tomará el proceso en las próximas semanas.

No obstante, las autoridades indicaron que no se espera la presencia personal del actor durante esta primera audiencia.

En su lugar, su abogado podría comparecer en su nombre, una práctica común en procedimientos legales de este tipo, especialmente cuando la comparecencia inicial es de carácter administrativo y no requiere la intervención directa del acusado.

Hasta ahora, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del presunto intento de contratación ni sobre la identidad de la persona involucrada en el caso.

Por el momento, Daniel Stern no ha emitido una declaración pública sobre la acusación. Tampoco se ha informado si su equipo legal planea impugnar los cargos en esta fase inicial del proceso judicial o solicitar su desestimación.

La ausencia de comentarios oficiales mantiene abiertas varias incógnitas sobre la estrategia de defensa que adoptará el actor en los próximos días.

Daniel Stern, de 67 años, cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión. Es ampliamente reconocido por su interpretación de Marv Merchants, uno de los icónicos ladrones torpes que enfrentan al personaje de Macaulay Culkin en Home Alone (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Además de ese papel, Stern participó en producciones como City Slickers, Rookie of the Year y Very Bad Things, consolidándose como un actor versátil dentro de la comedia y el cine comercial estadounidense.

El avance del proceso judicial determinará ahora el impacto legal y mediático de esta acusación, que contrasta con la imagen familiar asociada durante décadas al recordado villano de una de las películas más populares del cine navideño.