Bad Bunny se casaría en 2026, según Mhoni Vidente

Mientras el cantante no ha confirmado ni desmentido estas predicciones, lo cierto es que el futuro de Bad Bunny sigue generando expectativa, y cada nueva revelación alimenta el interés de sus seguidores y de la industria del entretenimiento a nivel global.

El futuro personal y profesional del boricua vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de una nueva predicción de Mhoni Vidente, quien aseguró que 2026 marcará un antes y un después en la vida del artista, incluyendo una decisión trascendental: el matrimonio.

De acuerdo con la lectura del tarot realizada por la vidente, el llamado Conejo Malo atravesará un año cargado de transformaciones profundas, no solo en su carrera, sino también en su plano íntimo. “En el futuro del cantante salen las cartas del Emperador y de las Estrellas”, explicó Mhoni, señalando que estas figuras simbolizan poder, estabilidad, éxito y consolidación personal.

En el terreno profesional, la tarotista sostiene que Bad Bunny ya tiene gran parte de su camino despejado tras el impacto global de su gira mundial, que se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Sus conciertos reunieron a celebridades de primer nivel y reafirmaron su estatus como una de las figuras más influyentes de la música actual.

No obstante, el tarot también revela un desafío importante en el horizonte: el show de medio tiempo del Super Bowl. Según Mhoni Vidente, este evento representa un obstáculo mayúsculo para el cantante. “Donald Trump no lo quiere ver ahí”, afirmó la astróloga mientras interpretaba las cartas, sugiriendo tensiones políticas y de poder alrededor de esa posible participación.

La vidente fue más allá y aseguró que el propio Bad Bunny es consciente de la magnitud del reto. “Lo que pasa es que el escenario le quedó grande”, dijo en referencia a la exigencia y el peso simbólico del espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón. Por esa razón, el artista buscaría reforzar su posicionamiento mediante alianzas estratégicas con figuras de talla internacional.

“Se va a reunir con gente como Dua Lipa, Harry Styles, Shakira, gente que le puede ayudar a posicionarse”, aseguró Mhoni Vidente, apoyándose nuevamente en la aparición de la carta de las Estrellas, que simboliza fama, contactos influyentes y expansión global.

Incluso, la predicción incluye un giro inesperado en el plano político. Según la tarotista, Bad Bunny y Donald Trump llegarían a sentarse a dialogar. “Se van a reunir, van a tener una negociación para que todo salga bien en el Super Bowl”, afirmó, sugiriendo un acuerdo estratégico que permitiría destrabar el camino del artista hacia ese escenario.

Tras superar ese momento clave, el Súper Tazón, que se celebra el 8 de febrero, la lectura del tarot indica que la vida personal del reguetonero entrará en una etapa de plenitud. Es allí donde aparece la predicción que más revuelo ha causado: Bad Bunny decidirá casarse en 2026.

“Él decide casarse, pero no con un hombre. Mucha gente piensa que se va a casar con un hombre, pero lo que quiere él es ser papá”, afirmó Mhoni Vidente de manera contundente. Según su visión, el deseo de formar una familia y asumir un rol paterno será determinante en las decisiones sentimentales del cantante.

Para la astróloga, este conjunto de acontecimientos convierte a 2026 en un año excepcional para el artista. “Es uno de sus mejores años en crecimiento personal para Bad Bunny”, resumió, asegurando que el éxito profesional se verá acompañado de una profunda realización emocional.