Maluma reaparece sin barba, desata furor digital y aviva rumores sobre su vida sentimental

El inicio de 2026 vino acompañado de una inesperada transformación estética que volvió a colocar a Maluma en el centro de la conversación digital.

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al mostrarse sin la barba que había sido parte de su imagen durante los últimos meses, un cambio que no pasó desapercibido y que generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

La imagen que detonó el revuelo fue compartida por su dermatóloga de confianza, Elizabeth Arroyave, quien publicó una fotografía junto al artista donde se le ve con el rostro completamente afeitado y una apariencia notablemente más juvenil. La instantánea se viralizó en cuestión de minutos y llevó a muchos fanáticos a recordar los primeros años de carrera de Juan Luis Londoño, nombre real del intérprete paisa.

Acompañando la imagen, Arroyave escribió un mensaje que rápidamente captó la atención del público: “Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”.

El nuevo look del artista, de 31 años, fue interpretado por muchos como un regreso a la estética que lo acompañó en sus inicios musicales, cuando comenzaba a abrirse camino en el género urbano con canciones que hoy son clásicos del pop latino. Las reacciones no tardaron en multiplicarse y los comentarios se llenaron de elogios, comparaciones y frases que celebraban su apariencia renovada.

Entre los mensajes más destacados se leyeron expresiones como “Dios mío, le quitaron 10 años” y “Guapísimo sin barba”, mientras otros usuarios fueron aún más enfáticos: “Maluma hasta con quitarse la barba se hace viral”, “Los hombres cuando se quitan la barba se ven horribles, excepto Maluma, Maluma fue el hombre que Dios se tomó su tiempo para hacer”, “Maluma se ve guapo sin barba y sin ropa”, “Es guapo de verdad”.

Este episodio confirmó, una vez más, la capacidad del cantante para generar conversación más allá de su música. Cada movimiento estético o personal del artista se convierte en tendencia, reforzando su influencia dentro de la cultura pop latinoamericana y en el ecosistema digital global.

Sin embargo, mientras su cambio de imagen acaparaba titulares, otro tema relacionado con su vida privada comenzó a circular con fuerza en redes sociales. Un video captado durante una salida nocturna mostró a Maluma en lo que aparenta ser una discusión con su pareja, Susana Gómez, madre de su hija Paris.

En las imágenes, difundidas ampliamente por usuarios, se observa al cantante con gesto serio mientras conversa con Gómez en lo que sería una discoteca. Posteriormente, Maluma se retira del lugar, dejándola atrás, lo que despertó especulaciones sobre una posible tensión en la relación.

La pareja ha optado históricamente por mantener un bajo perfil, pese a la fama internacional del artista. Desde que hicieron pública su relación en 2020, han compartido contadas apariciones juntos y han sido especialmente cuidadosos con la exposición mediática de su hija, nacida el 9 de marzo de 2024. Susana Gómez, arquitecta de 33 años y emprendedora en el sector de la joyería, ha acompañado a Maluma en algunos eventos, pero evita declaraciones públicas sobre su vida personal.

Antes de su relación actual, el cantante sostuvo un vínculo con la modelo Natalia Barulich, que finalizó en 2019. En el caso de Gómez, estuvo casada anteriormente con un empresario. Su historia con Maluma comenzó como una amistad dentro de un círculo cercano en Medellín y evolucionó con el respaldo de sus familias.

Hasta el momento, ni Maluma ni Susana Gómez se han pronunciado sobre el video que circula en redes. Para algunos seguidores, el momento captado no sería más que una situación cotidiana sacada de contexto, mientras otros no descartan una posible crisis. Lo cierto es que, tanto por su imagen como por su vida personal, Maluma sigue siendo una de las figuras más observadas y comentadas del entretenimiento latino.