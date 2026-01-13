YouTube en shock: aparece un video con duración imposible de 140 años

Un fenómeno inusual ha puesto en jaque a la plataforma y ha despertado la curiosidad de millones de usuarios alrededor del mundo.

Se trata de un video cuya duración aparente es de 140 años, una cifra que desafía por completo los límites técnicos conocidos de la plataforma. Pese a lo absurdo del dato, el contenido se ha vuelto viral en tiempo récord y ya supera los 2,3 millones de visualizaciones, consolidándose como uno de los casos más extraños recientes en el ecosistema digital.

La anomalía no solo radica en la duración que aparece en la vista previa del video, sino en la experiencia que encuentran quienes intentan reproducirlo. Al darle play, el supuesto metraje de más de un siglo desaparece y el reproductor ajusta el tiempo a un rango cercano a las 12 horas, con ligeras variaciones de minutos y segundos entre cada intento de reproducción. Esta contradicción entre la duración anunciada y la duración real es el principal detonante del debate que se ha extendido por redes sociales y foros tecnológicos.

Quienes han decidido explorar el video esperando descubrir un mensaje oculto o una transmisión histórica se han encontrado con una sorpresa desconcertante: el clip no muestra absolutamente nada. No hay imagen, sonido ni secuencia narrativa. Esa ausencia total de contenido ha servido como terreno fértil para la especulación y ha dado pie a múltiples teorías sobre el propósito real de la publicación.

El vacío del material refuerza el misterio. Para muchos usuarios, el atractivo del video no está en lo que ofrece, sino en lo que representa: una falla, un experimento o una provocación que pone a prueba los sistemas de YouTube y la curiosidad colectiva.

El responsable de la publicación es el canal @shinywr, cuya información añade aún más incertidumbre al caso. En su perfil figura como ubicación Corea del Norte, un dato que no ha podido ser verificado y que carece de contexto adicional. El canal no ofrece descripciones, biografías ni explicaciones sobre sus contenidos.

Pese a su escasa actividad, apenas tres videos publicados, las cifras llaman la atención: 137.000 suscriptores y más de 2,5 millones de visualizaciones acumuladas. El canal fue creado el 31 de julio de 2023, lo que intensifica las preguntas sobre cómo logró alcanzar semejante impacto en tan poco tiempo.

Además del video que aparenta durar 140 años, ShinyWR cuenta con otros contenidos igualmente desconcertantes, como un short cuya duración supera las 150 horas y un supuesto directo listado con 300 horas. En la mayoría de los casos, estos videos ni siquiera se reproducen correctamente.

Entre analistas y usuarios especializados, la hipótesis más aceptada apunta a un error en los metadatos del archivo. Cada video que se sube a YouTube contiene distintas capas de información temporal: la duración declarada por el archivo original, la que calcula el sistema durante el procesamiento y la que finalmente muestra la interfaz al público.

Si alguna de estas capas presenta fallos o incoherencias, pueden producirse errores extremos como una duración de décadas en la vista previa y un límite real ajustado al estándar de la plataforma.

YouTube establece en sus páginas de ayuda que los videos pueden tener un tamaño máximo de 256 GB o 12 horas, lo que ocurra primero. Aunque estas reglas han cambiado con el tiempo, permitiendo que algunos videos antiguos superen los límites actuales, no existe ningún respaldo técnico para duraciones que se midan en siglos.

Google también aclara que los directos de menos de 12 horas se archivan automáticamente, mientras que aquellos que superan ese umbral pueden perderse, lo que explica por qué las 12 horas aparecen como una frontera recurrente en este tipo de anomalías.

Mientras tanto, el misterio permanece sin respuesta clara. Las visualizaciones continúan en aumento, ya se acercan a los 3 millones, y los comentarios superan los 300.000, confirmando que, incluso en el vacío absoluto, el desconcierto sigue siendo uno de los mayores motores de viralidad en internet.