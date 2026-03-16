Michael B. Jordan celebra su primer Óscar con hamburguesa en mano

Pero este domingo, más allá del glamour, los flashes y los discursos, Michael B. Jordan demostró que incluso los ganadores del Óscar disfrutan de una buena hamburguesa en paz . ¡Porque nada como celebrar con estilo… y con hambre!

Después de brillar en la alfombra roja y dar su emotivo discurso al recibir el Óscar a Mejor Actor por su papel en Pecadores, Michael B. Jordan decidió que la mejor manera de celebrar era… comiendo una hamburguesa como cualquier mortal.

Sí, tal como lo leyeron: el recién ganador del máximo galardón de la Academia fue captado en In-N-Out, en Los Ángeles, Óscar en mano, esperando su hamburguesa mientras firmaba autógrafos para fans y sonreía frente a las cámaras. Las redes sociales se inundaron de fotos y videos del actor, mostrando su lado más cercano y divertido, con la estatuilla dorada convirtiéndose en un “accesorio” más del look.

Jordan, de 39 años, se llevó el premio por interpretar a los gemelos Smoke y Stack en Pecadores, una fábula sobrenatural ambientada en la segregación de 1930 en Misisipi, y derrotó a favoritos como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura. Con esto, se suma a la lista de grandes actores negros ganadores del Óscar, junto a Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker y Will Smith.

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Su historia es de película: nacido en California y criado en Nueva Jersey, Jordan comenzó como modelo a los 11 años, pasó por comerciales y pequeñas apariciones en TV hasta aterrizar en la aclamada serie The Wire. Su carrera cinematográfica despegó con Red Tails y, más tarde, con Fruitvale Station, donde conoció al director Ryan Coogler, con quien construiría algunas de sus interpretaciones más icónicas.

Coogler lo eligió para ser el protagonista de Creed, dándole vida a Adonis Creed, y más tarde Jordan conquistó el universo de superhéroes con su participación en Los 4 Fantásticos y Pantera Negra, consolidando su lugar en Hollywood.

Pero este domingo, más allá del glamour, los flashes y los discursos, Michael B. Jordan demostró que incluso los ganadores del Óscar disfrutan de una buena hamburguesa en paz. ¡Porque nada como celebrar con estilo… y con hambre!

Con datos de AFP