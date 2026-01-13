Influencer sufre ataque armado durante transmisión en vivo

Un violento episodio ocurrido en Nueva York ha generado conmoción en la comunidad digital luego de que un creador de contenido fuera atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo junto a dos amigos.

El hecho se registró el pasado 9 de enero y quedó parcialmente captado por la cámara que transmitía en tiempo real, lo que provocó una ola de reacciones, especulación y alarma entre miles de espectadores.

El streamer, conocido en redes como ‘Konvy’, viajaba en un automóvil acompañado de dos amigos cuando decidió iniciar una transmisión en directo. En las imágenes se observa a los jóvenes conversando y riendo con aparente tranquilidad, sin sospechar que segundos después la situación cambiaría de manera drástica.

La escena dio un giro abrupto cuando un rayo láser comenzó a apuntar directamente hacia Konvy, un detalle que llamó la atención inmediata de quienes seguían la transmisión. Instantes después, se escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó pánico tanto entre los ocupantes del vehículo como entre los usuarios que observaban el en vivo.

Los disparos obligaron a los jóvenes a reaccionar con evidente desesperación. Aunque Konvy no resultó herido, uno de sus acompañantes, identificado como ‘JJ’, sí sufrió lesiones tras ser alcanzado de manera superficial por las balas. El joven fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación médica, según se informó posteriormente.

Hasta el momento, la Policía de Nueva York no ha emitido un comunicado oficial sobre personas detenidas o sospechosas relacionadas con el ataque. Sin embargo, las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este atentado.

La falta de información inicial dio paso a rumores en redes sociales, donde algunos usuarios pusieron en duda la veracidad del ataque y sugirieron que podría tratarse de contenido escenificado. Estas versiones fueron rápidamente desmentidas por personas cercanas al creador de contenido.

Tras el incidente, Konvy utilizó su cuenta en X para tranquilizar a sus seguidores, asegurando que se encontraba bien y que su amigo JJ solo había sido rozado por los disparos.

Quien también salió a aclarar la situación fue Adin Ross, creador de contenido y amigo cercano de Konvy, una de las figuras más conocidas del streaming en Estados Unidos. Ross confirmó públicamente que el ataque fue real y descartó cualquier tipo de montaje.

“No se trata de una broma ni de contenido escenificado”, afirmó Ross, quien además señaló que colaborará con las autoridades y emprenderá acciones legales para ayudar a identificar a los agresores.

Konvy, cuyo nombre real es Steven, es un creador de contenido y streamer estadounidense que ha ganado notoriedad en plataformas como Kick y Twitch, especialmente por sus transmisiones de tipo In Real Life (IRL), un formato que muestra situaciones cotidianas en tiempo real.

Su crecimiento en el entorno digital se ha visto impulsado por su personalidad enérgica, su cercanía con la audiencia y su pertenencia al colectivo ‘AnyMeans’, un grupo de creadores que ha ganado visibilidad dentro del ecosistema del streaming.

Kick streamer Konvy just got SHOT on stream 😳 pic.twitter.com/5WBjiMfNZg — KickChamp👑 (@Kick_Champ) January 10, 2026

El ataque ha reavivado el debate sobre la seguridad de los creadores de contenido, especialmente aquellos que realizan transmisiones en vivo desde espacios públicos. La exposición en tiempo real, sumada a la popularidad, puede convertir a los streamers en blancos vulnerables de ataques, acoso o situaciones de alto riesgo.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, el caso de Konvy se suma a una creciente lista de incidentes que evidencian los peligros asociados a la transmisión en directo. Para muchos usuarios, lo ocurrido representa una advertencia sobre los límites entre el entretenimiento digital y la seguridad personal.

El ataque, ocurrido frente a miles de espectadores, deja en evidencia que el impacto del streaming va más allá de la pantalla y que, en ocasiones, las consecuencias pueden ser tan reales como alarmantes.