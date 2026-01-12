Timothée Chalamet y Kylie Jenner viven un tenso momento en los Globos de Oro

La relación entre el actor y la empresaria vuelve a estar bajo la lupa mediática luego de un episodio captado fuera de cámaras durante la más reciente edición de los premios.

La escena que reavivó las versiones sobre posibles tensiones entre el actor y la empresaria.

Aunque la pareja ha intentado mantener su vínculo lejos del escrutinio público, un breve intercambio ocurrido al interior del Beverly Hilton de Los Ángeles se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Un video difundido posteriormente mostró a ambos tomando asiento junto a otras celebridades, con un lenguaje corporal que llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales.

La experta en lectura labial Nicola Hickling, consultada por Daily Mail, analizó el diálogo y concluyó que la conversación estuvo marcada por incomodidad. Según su interpretación, Chalamet se dirigió a Jenner diciendo: “Debes odiarme”, a lo que ella respondió con una sonrisa rígida: “Sí”. El actor insistió: “¿Estabas preocupada?”, y la empresaria replicó: “Fue un sí rotundo”. Hickling aseguró que Jenner añadió posteriormente una frase aún más contundente: “Aquí no. Eres molesto”.

El episodio contrastó con otro detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de Kylie Jenner junto a Chalamet durante la alfombra roja. Mientras el actor llegó solo al evento, Jenner optó por no posar ante las cámaras y, en cambio, compartió imágenes de su vestido dorado a través de sus redes sociales.

El ambiente fue notablemente distinto al que ambos protagonizaron apenas una semana antes en los Critics Choice Awards. En esa ocasión, Chalamet dedicó un mensaje especialmente emotivo desde el escenario: “Gracias a mi pareja desde hace tres años. Gracias por tu apoyo, te quiero. No podría hacer esto sin ti”. La reacción de Jenner fue visible y, según testigos, estuvo cerca de las lágrimas.

En los Globos de Oro, sin embargo, el discurso del actor fue mucho más sobrio: “A mis padres y a mi pareja, los quiero. Muchas gracias”. Para varios asistentes, la diferencia entre ambas declaraciones reforzó la percepción de distanciamiento, especialmente después de verlos ingresar por separado.

La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner ha estado rodeada de especulación desde que fueron vistos juntos por primera vez en 2023, durante la Paris Fashion Week. Desde entonces, han compartido momentos públicos de cercanía, como besos en conciertos de Beyoncé y apariciones coordinadas en premieres, aunque siempre manteniendo un perfil relativamente discreto.

No obstante, fuentes citadas por Daily Mail señalaron que diferencias sobre el futuro de la relación podrían haber generado fricciones. En octubre pasado, trascendió que Chalamet habría considerado poner fin al romance debido a su enfoque profesional y su negativa a asumir la paternidad en el corto plazo. Un allegado aseguró: “él está a punto de dejarlo porque su carrera está en auge y lo último que quiere ahora es ser padre”.

Tras rumores de ruptura en noviembre y una aparente reconciliación en diciembre, otra fuente describió el vínculo como inestable: “Se enfrían y se calientan”, explicó al medio británico.

Más allá de su vida sentimental, la noche también fue clave en la carrera del actor. Chalamet fue reconocido por su trabajo protagónico en Marty Supreme, película dirigida por Josh Safdie, y al recibir el galardón expresó: “Gracias por este papel. Gracias por confiar en mí. Gracias por tu visión y tu mundo”.

El actor atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. En 2025, su interpretación de un joven neoyorquino de los años 50 que sueña con ser campeón de tenis de mesa le valió el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards y una nominación al Globo de Oro.

Su agenda futura incluye la tercera entrega de Dune, donde volverá a interpretar a Paul Atreides, además de un acuerdo con Warner Bros. para desarrollar proyectos como actor y productor. Aun así, Chalamet mantiene su postura reservada sobre su vida privada. En diciembre de 2025, fue tajante en Vogue: “No tengo nada que decir”, afirmó al ser consultado sobre su relación.