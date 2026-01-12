Juan Gabriel y los cabos sueltos que mantienen viva la duda sobre su muerte

A casi diez años de la muerte de ‘El Divo de Juárez’, el misterio alrededor del fallecimiento continúa generando debate.

Aunque oficialmente el cantante murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica, California, una serie de inconsistencias, silencios y testimonios han alimentado una teoría que se resiste a desaparecer: la posibilidad de que su muerte haya sido fingida.

La duda no surgió años después ni con el auge de las redes sociales. Comenzó el mismo día en que México lloraba su partida. Juan Gabriel se encontraba en plena gira y apenas dos noches antes había ofrecido un concierto multitudinario, con la energía que siempre lo caracterizó. Su fallecimiento repentino, sumado a la rapidez con la que se manejó todo el proceso posterior, despertó las primeras preguntas.

No hubo velorio público ni cuerpo expuesto. La despedida ocurrió lejos del país que lo vio convertirse en leyenda. Cuando días después se realizó el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el acto fue solemne y emotivo, pero para muchos resultó insuficiente. Fue allí donde surgió uno de los detalles más comentados con el paso del tiempo: la urna con las supuestas cenizas parecía no tener peso.

Ese comentario, inicialmente anecdótico, se convirtió en una sospecha persistente. ¿Por qué todo ocurrió tan rápido? ¿Por qué no hubo una despedida tradicional? A partir de ese momento, la pregunta comenzó a repetirse con mayor insistencia: ¿Juan Gabriel realmente murió?

Entre las primeras figuras públicas en señalar inconsistencias estuvo la periodista Martha Figueroa, quien con el paso de los años ha sostenido que existen demasiados elementos que no encajan dentro de la versión oficial. Sin afirmar hechos imposibles de comprobar, sí ha sido clara en expresar sus dudas.

“Yo creo que el legado estaba bastante muerto, revivió hace seis meses, después de tantos años que lleva desde la fecha que dijeron que murió. No había pasado absolutamente nada más que un festivalito ahí horrible con un holograma diminuto cuando apenas se murió y luego hicieron un avión pintado de rosa…”, expresó.

La periodista reiteró su postura tras analizar el contenido audiovisual reciente sobre el artista: “Todavía lo sostengo. Y más después de ver el documental de Netflix, me parece que el cuarto capítulo es muy claro y muestra perfecto las intenciones de Juan Gabriel de hacerse el desaparecido y hacerse a un lado, entonces sí lo sostengo”, afirmó.

Sin embargo, la declaración más contundente proviene de Joaquín Muñoz, quien trabajó estrechamente con el cantante durante años. En entrevista con TVyNovelas, Muñoz aseguró sin titubeos que su amigo sigue con vida y que fingió su muerte por conflictos familiares.

“Juan Gabriel está vivo, él fingió su muerte porque entró en problemas con Iván, pues ellos querían desaparecerlo para quedarse con la herencia”, declaró.

Muñoz añadió que incluso existe un documento entregado a una figura clave del poder político en México: “En una carta que yo le entregué al expresidente López Obrador, ahí él le dice que la familia Salas Hackman quería desaparecerlo, por eso dejó todo y no quería saber nada más. No murió, lo que vieron en sus homenajes en Bellas Artes fue un cofre vacío, no traía nada de cenizas”.

A estas declaraciones se suman el hermetismo de la familia, los cambios inesperados en la herencia y las consecuencias del libro Juan Gabriel y yo, elementos que han reforzado la narrativa de quienes creen que el artista decidió desaparecer voluntariamente.

Incluso figuras del espectáculo como Laura Bozzo han alimentado la conversación al señalar que el caso está lejos de cerrarse y que existen verdades que nunca salieron a la luz pública.

Mientras las autoridades mantienen la versión oficial, el mito continúa creciendo. Para millones de seguidores, Juan Gabriel no es solo una figura del pasado, sino una presencia viva en la cultura popular mexicana. Entre homenajes, documentales y teorías persistentes, la leyenda del Divo de Juárez sigue desafiando al tiempo y a la muerte misma.