BTS anuncia su esperada gira confirmando conciertos en Latinoamérica: fechas y países

El regreso del grupo ya es una realidad y marca uno de los acontecimientos musicales más relevantes de 2026.

Tras casi cuatro años sin presentarse como grupo completo, el septeto surcoreano anunció oficialmente, este 13 de enero, las fechas y países que formarán parte de su nueva gira mundial, un tour que acompañará el lanzamiento de su próximo álbum de estudio y que incluye una extensa y esperada parada por América Latina.

La noticia llega en un momento clave para la banda integrada por RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook, pocos días antes de su regreso discográfico programado para el 20 de marzo. Ese día verá la luz BTS The 5th Album, su quinto trabajo de estudio, compuesto por 14 canciones inéditas y concebido como el gran reencuentro del grupo con su público global tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

De acuerdo con la información difundida por HYBE Labels, la gira comenzará en abril en Corea del Sur, específicamente en la ciudad de Goyang, donde BTS ofrecerá tres conciertos inaugurales. Estas presentaciones se realizarán con un escenario en formato 360°, según el plano de asientos compartido a través de Weverse, una señal clara de la ambiciosa propuesta visual y técnica que acompañará esta nueva etapa del grupo.

Después de su debut en Asia, el tour se extenderá por Estados Unidos, Europa, otros países de Asia y América Latina. Para los fans latinoamericanos, el anuncio tiene un significado especial: BTS no se presentaba como grupo completo en la región desde hace casi una década, y esta nueva gira contempla seis países, incluyendo debuts históricos.

México será el primer país latinoamericano en recibir a la banda en mayo, con tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, los días 7, 9 y 10. Posteriormente, en octubre, BTS llegará por primera vez a Colombia, Perú y Argentina, además de regresar a Chile y Brasil. Las fechas confirmadas hasta ahora son: Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10 de octubre), Santiago (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y São Paulo (28, 30 y 31 de octubre).

En cuanto a la venta de entradas, Live Nation y BigHit Music solo han detallado, por ahora, el proceso para los conciertos en Norteamérica y Europa, donde se incluyen las fechas de México. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership los días jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 9:59 p. m. La venta general se abrirá el sábado 24 de enero a las 9:00 a. m.

La relación de BTS con América Latina se remonta a 2014, cuando visitaron Brasil para un fanmeeting en São Paulo y participaron en Music Bank México en la Arena Ciudad de México. Un año después, incluyeron a la región en su primera gira mundial, BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet, con conciertos en México, Chile y Brasil. En 2017 regresaron a Chile con The Wings Tour y participaron nuevamente en KCON México. Su última gran visita regional ocurrió en 2019, con dos conciertos en São Paulo como parte de Love Yourself: Speak Yourself.

La pausa del grupo se debió principalmente al servicio militar obligatorio, un proceso que inició en 2022 y concluyó en junio de 2025, cuando los siete integrantes finalizaron sus deberes y se reunieron nuevamente. Durante ese tiempo, BTS no estuvo completamente inactivo, pero suspendió sus actividades grupales.

El regreso musical se concretará con BTS The 5th Album, el primer disco de estudio del grupo desde Map of the Soul: 7 (2020). Según BigHit Music, el álbum incluirá 14 canciones nuevas que contienen “historias honestas que BTS quiere compartir con ARMY”, reforzando el vínculo emocional entre la banda y su comunidad global. Con este lanzamiento y la gira mundial, BTS no solo vuelve a los escenarios, sino que reafirma su lugar como uno de los fenómenos culturales más influyentes de la música contemporánea.

Conciertos confirmados de BTS en Latinoamérica

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Bogotá: 2-3 de octubre

Lima: 9-10 de octubre

Santiago: 16-17 de octubre

Buenos Aires: 23-24 de octubre

Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre

Los fanáticos esperan por recibir más actualizaciones sobre los recintos y venta de boletería disponible para cada país.