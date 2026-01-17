La Casa Blanca sorprende con video viral de Trump y Daddy Yankee

La comunicación política en Estados Unidos volvió a dar de qué hablar luego de que la La Casa Blanca publicara un video en su cuenta oficial de TikTok celebrando la reducción del precio del combustible a nivel nacional.

El clip, protagonizado por imágenes del presidente Donald Trump y musicalizado con el icónico tema “Gasolina” del artista puertorriqueño Daddy Yankee, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral y desató un intenso debate en redes sociales.

El video mezcla fragmentos del mandatario en distintos actos oficiales con textos superpuestos como “promesas hechas, promesas cumplidas”, mientras suena de fondo el coro del exitoso reguetón lanzado en 2004. A lo largo de la secuencia se muestran precios concretos del galón de gasolina en diferentes ciudades del país, como Easley, Carolina del Sur (2,25 dólares), el sur de Mississippi (2,19), Fort Worth, Texas (1,92), Portland, Oregón (2,92), Hanover, Pensilvania (2,60) y Columbus, Ohio (2,25). Según el propio video, 43 estados reportan precios por debajo de los tres dólares por galón.

Casi al final del clip aparece uno de los momentos más comentados: Donald Trump ejecutando su ya conocido baile, agitando los brazos al ritmo de la canción. La publicación superó los ocho millones de reproducciones y acumuló más de un millón de “me gusta”, cifras que confirman el impacto de una estrategia poco convencional para comunicar un logro económico.

La descripción del video, que también circuló con una versión que supera los 7,5 millones de visualizaciones y más de 880.000 interacciones positivas, incluye el mensaje: “Energía americana us”. Para muchos usuarios, la pieza representa una forma creativa y directa de conectar con audiencias jóvenes. Entre los comentarios destacados se leen frases como: “Súbanle el sueldo a marketing”, “Ese es mi presidente” y “Máxima potencia”, dentro de más de 23.000 reacciones.

Sin embargo, la publicación no estuvo exenta de críticas. Numerosos internautas expresaron dudas sobre la autenticidad del contenido y cuestionaron el tono informal del mensaje institucional. “Estoy en duda si de verdad es la cuenta oficial de la Casa Blanca”, “No puede ser la cuenta verificada” y “¿Es real?” fueron algunos de los comentarios que reflejaron sorpresa y escepticismo frente a la estrategia digital.

Más allá del debate en redes, los datos oficiales respaldan la afirmación central del video. De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina regular convencional se ha mantenido por debajo de los tres dólares por galón desde mediados de octubre. Las cifras más recientes, correspondientes al 12 de enero, ubican el valor medio en 2,665 dólares por galón. Antes de este periodo, el precio había caído brevemente por debajo de ese umbral en junio del año pasado, alcanzando los 2,99 dólares, y también registró descensos similares en marzo y mayo de 2025.

En paralelo, los mercados internacionales del petróleo tampoco han mostrado presiones significativas al alza, pese a escenarios geopolíticos que podrían haber generado volatilidad, como cambios políticos en Venezuela o tensiones relacionadas con Irán. El jueves 15 de enero de 2026, el precio del crudo Brent del Mar del Norte para entrega en marzo cayó un 4,15 %, hasta los 63,76 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para febrero se redujo un 4,56 %, situándose en 59,19 dólares por barril.

La publicación del video coincide además con anuncios económicos relevantes para la administración estadounidense. El Departamento de Comercio informó la firma de un acuerdo comercial con Taiwán que reduce aranceles del 20 % al 15 %, a cambio de inversiones por al menos 250.000 millones de dólares en Estados Unidos por parte de empresas del sector de semiconductores, además de otros 250.000 millones destinados a fortalecer la cadena de suministro.

Así, entre cifras favorables, mercados estables y una estrategia digital que rompe esquemas, la Casa Blanca logró posicionar el descenso del precio de la gasolina como un mensaje político de alto impacto, combinando economía, cultura pop y viralidad en una sola pieza audiovisual.