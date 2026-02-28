Béisbol de Pequeñas Ligas| Hay finalistas en el Campeonato Nacional Junior 2026

Cuatro equipos buscaban en Boquerón dos plazas para la serie final del certamen.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Junior disputó este sábado sus partidos de semifinales en el Complejo Julio Goff, ubicado en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí.

Los equipos de Herrera y Chiriquí se enfrentaron en uno de los duelos de semifinales que se definió en la parte alta del séptimo episodio cuando los herreranos anotaron la carrera que le dio la victoria, por 2 a 1.

Manuel Guerra permitió dos imparables y no recibió carreras en dos episodios y un tercio para ser el lanzador ganador.

Nathan Ortiz cargó con la derrota al tolerar cuatro incogibles y una anotación en cuatro entradas.

Rubén Sandoval destacó por la ofensiva herrerana con dos hits conectados en dos turnos. Kaiser Quintero y Andrés Saavedra de 2-1 cada una.

Por Chiriquí, Gabriel Ávila de 1-1. Nathan Ortiz y Dilan Hernández de 2-1 cada uno.

Semifinal reñida

El otro encuentro de esta instancia lo disputaron Panamá Metro y Coclé, que se enfrascaron en una batalla que necesitó de entradas adicionales para definirse.

Los coclesanos anotaron una carrera en la parte baja del noveno episodio (dos entradas más de las siete reglamentarias en la categoría) para llevarse el triunfo por pizarra de 2 carreras a 1.

Amell Fernández propinó seis ponches y limitó a sus rivales a dos inatrapables en tres episodios para acreditarse el triunfo.

El descalabro fue para Joseph Cousins quien recibió dos imparables y una anotación en dos entradas.

Fernando Chávez bateó de 2-2 por Panamá Metro. Joshua Villarreal de 2-1 con una carrera anotada y Joseph Cousins de 2-1 con una anotada.

Por Coclé, Said Venegas de 2-1 con una carrera impulsada. David Piñero de 2-1 y Ángel Rodríguez de 2-1 con una anotada.

Con estos resultados, Herrera y Coclé disputarán la serie final del certamen que estará pactada al ganador de dos de un límite de tres partidos que se realizarán en el Complejo Julio Goff.

Los dos primeros juegos se llevarán a cabo el domingo 1 de marzo. De ser necesario, el tercer encuentro se disputará el lunes 2 de marzo.

