Alerta sanitaria por sarampión en las Américas: Panamá se mantiene en vigilancia y prevención

El Ministerio de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país, como aeropuertos, sanidad marítima y áreas fronterizas. La prevención principal es la vacunación.

Ciudad de Panamá/Tamara Salcedo Salcedo, coordinadora de Epidemiología del Ministerio de Salud, se refirió en Noticias AM a la alerta sanitaria ante la situación del sarampión en la región de las Américas. La Organización Mundial de la Salud ha reportado casos en varios países, lo que ha llevado a la región a perder su estatus de libre de sarampión.

Se han reportado 14,503 casos de sarampión en las Américas, con 43 fallecimientos; la mayoría corresponde a niños menores de 5 años. Países como Estados Unidos, México, Canadá y Guatemala presentan casos sostenidos: México registra más de 8,000 casos; Canadá, 700; Estados Unidos, 1,600, y Guatemala, 3,687. Además, países vecinos de Panamá, como Colombia y Costa Rica, ya tienen casos importados.

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Panamá enfrenta un riesgo de reintroducción del virus debido a la presencia de casos en países vecinos y al próximo Mundial de fútbol, que implicará viajes de panameños a zonas con brotes sostenidos de sarampión.

El Ministerio de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país, como aeropuertos, sanidad marítima y áreas fronterizas. La prevención principal es la vacunación.

¿Cómo protegerse frente al sarampión?

Del 23 al 30 de abril se lleva a cabo la Semana de Vacunación de las Américas, con el lema: "Métele un gol al sarampión, tu decisión marca la diferencia". La vacuna es segura, gratuita y está disponible en todos los centros de salud, policlínicas y el sector privado.

En 2011, Panamá experimentó cuatro casos importados de sarampión. Se activó una alerta, se realizó la trazabilidad de 85 pasajeros y se vacunó a más de 8,000 personas en un "bloqueo" para evitar la transmisión comunitaria. Se hizo un seguimiento a más de 12,000 personas durante 42 días. Panamá no presenta transmisión comunitaria de sarampión desde 1995.

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El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Una persona puede contagiar hasta a 18. El contagio se produce por gotitas de saliva al hablar, estornudar o toser, o al tocar superficies contaminadas y luego tocarse el rostro. Las fases del sarampión incluyen: fase inicial, con fiebres altas; fase catarral (la más contagiosa), con tos y congestión nasal; y fase de la alfombrilla, caracterizada por erupción cutánea (puntos rojos). Otros síntomas incluyen tos y conjuntivitis (ojos rojos). Las complicaciones pueden ser neumonía, encefalitis (inflamación cerebral) en niños menores de 5 años y, en casos graves, la muerte.

Se recomienda a la población que vaya a viajar verificar su estado vacunal. La primera dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) se administra a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Los mayores de 15 años deben tener las dosis de MR. Si ya se tiene la vacuna, no es necesario revacunarse, pero se debe contar con evidencia de la vacunación.