Panamá lanza campaña contra el sarampión en medio de fiebre mundialista

La campaña llega con un mensaje claro y cercano al contexto deportivo, invitar a la población a “meterle un gol al sarampión por la selección del futuro”.

Panamá/La salud y el fútbol se unen en un momento en que la emoción por el Mundial crece en todo el mundo, mientras persiste la preocupación por el sarampión a nivel internacional.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias lanzaron en Panamá la Semana de Vacunación de las Américas, impulsadas por la alerta global debido a brotes registrados en varios países, incluidos aquellos donde se disputarán partidos como México, Canadá y Estados Unidos.

La campaña llega con un mensaje claro y cercano al contexto deportivo, invitar a la población a “meterle un gol al sarampión por la selección del futuro”.

Para reforzar la iniciativa, decenas de niños participaron vestidos con suéter rojo, representando simbólicamente a esa selección que necesita protección. Las autoridades hicieron un llamado especial a los padres de familia para completar el esquema de vacunación de sus hijos, en particular contra el sarampión, pero también frente a otras enfermedades como la influenza, el virus del papiloma humano y el neumococo, además de cualquier dosis pendiente.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización, Itzl Hewitt, explicó que “nosotros tenemos la normativa en el esquema de no solamente vacunar niños, sino aquí en Panamá vacunamos adultos (...) entonces decidimos combinar el estado de alerta del sarampión con los juegos y decidimos vamos a meterle un gol al sarampión”.

La jornada de vacunación inició el pasado 24 de abril. A la fecha, ya se han aplicado cerca de 130 mil dosis en todo el país. La campaña se mantendrá hasta el jueves, por lo que quienes necesiten ponerse al día pueden acudir a centros de salud, instalaciones del Ministerio de Salud y policlínicas de la Caja de Seguro Social para recibir sus vacunas.

Las autoridades también enfatizaron la importancia de la inmunización para quienes planean viajar al Mundial, ya que la vacunación contra el sarampión es una medida clave de prevención.

Con información de Kayra Saldaña.