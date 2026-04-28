Ministro Chapman se desmarca de proyecto de bioetanol: 'el que no la debe, no la teme'

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tomó distancia de los señalamientos que lo vinculan con el proyecto que busca establecer el uso de bioetanol en los combustibles en el país.

Chapman reconoció que su hermano es director suplente de una empresa vinculada a cuatro ingenios azucareros que podrían participar en la iniciativa. Sin embargo, aseguró que se ha mantenido al margen y que no ha intervenido en el tema.

“Yo me he mantenido 100% al margen. Totalmente, no he participado en lo absoluto, ni en las discusiones iniciales, ni en gabinete, ni en la Asamblea, ni en medios. Y yo creo que las actuaciones de una persona valen más que mil palabras”, expresó tras ser abordado por periodistas en una actividad este martes 28 de abril..

Reconoció que “yo tengo un hermano que es un director suplente de una empresa, de cuatro empresas azucareras, que la empresa en la cual está no tiene ninguna garantía de que fuese a participar en el negocio de etanol. Es algo que entiendo que tendrían que aprobar sus accionistas, que no ha sido aprobado. No sé si realmente van a tener al final del día, cómo va a ser como parte de su negocio estratégico, incurrir en eso, que requiere inversiones enormes”.

El ministro se refiere a su hermano Fernando Chapman Arias, director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. En esta empresa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Los cuestionamientos surgen porque, pese a que el ministro asegura que no ha participado en discusiones, ni en medios ni en gabinete, su firma aparece en la Resolución de Gabinete 98 del 30 de septiembre, que autoriza la presentación del proyecto de ley sobre bioetanol.

Esta situación podría rozar un conflicto de interés, ya que la ley prohíbe a los ministros de Estado intervenir en actos administrativos que favorezcan o perjudiquen sus intereses particulares o los de sus familiares.

El ministro insistió en que el mercado no estaría concentrado en un solo actor. “Hay cuatro ingenios. Está abierto totalmente al país al que quiera ingresar. Hablan de monopolio y eso realmente refleja el desconocimiento de la palabra”.

Añadió que “monopolio viene de mono, cuando hay una sola empresa. Aquí hay al menos cuatro empresas distintas. La ley, a mi entender, cualquier persona en Panamá podía importar etanol”.

También sostuvo que “en fin, los señalamientos que están haciendo no se ajustan a la verdad, pero bueno, viene con este trabajo. Y el que no la debe, no la teme. Yo he sido consecuente con las palabras antes, durante y después”.

En medio de los cuestionamientos, el proyecto de bioetanol fue suspendido en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se discutía en segundo debate.