Bioetanol: Asamblea Nacional acuerda suspender debate del proyecto de ley para mayor análisis

El acuerdo alcanzado contempla suspender el debate en segundo nivel, sin devolver el proyecto a primer debate, para permitir un análisis más profundo durante los próximos meses.

Los diputados de la Asamblea Nacional alcanzaron un consenso entre las distintas bancadas para suspender la discusión en segundo debate del proyecto de ley 443, relacionado con el uso de bioetanol en combustibles.

La decisión se produjo tras una reunión de la Junta Directiva Ampliada, que incluyó a jefes de bancada, y que se extendió durante varias horas la tarde de este lunes. El acuerdo será presentado ante el pleno una vez se retome la sesión permanente.

De acuerdo con lo expresado por el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, la suspensión busca abrir un espacio de mayor análisis y evitar la aprobación apresurada de una iniciativa que ha generado debate y polémica en distintos sectores.

La decisión tomada en la Junta Directiva Ampliada fue sometida a votación en el pleno de la Asamblea, donde fue aprobada por la mayoría de los diputados presentes, con excepción del diputado Luis Camacho, que votó en contra.

El proyecto de ley propone la mezcla obligatoria de bioetanol con combustibles. Sin embargo, diputados reconocieron la necesidad de que la población comprenda mejor el alcance de la medida.

“No queremos legislar de espaldas al pueblo panameño”, indicó el presidente de la Asamblea, al señalar que el tema será retomado en la próxima legislatura con un proceso más amplio de discusión.

Durante el encuentro, también se recordó que ya existe una normativa aprobada en 2023 que regula el uso de bioetanol, la cual debía entrar en vigencia el 1 de julio de 2026, bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Energía.

El acuerdo alcanzado contempla suspender el debate en segundo nivel, sin devolver el proyecto a primer debate, para permitir un análisis más profundo durante los próximos meses.

Se espera que, una vez presentada la propuesta en el pleno, esta cuente con el respaldo mayoritario, dado que fue consensuada entre las diferentes bancadas.

Sin embargo, esta decisión no fue bien vista por todos los diputados, durante el periodo de incidencia antes de abrir el pleno, hubo quienes manifestaron que no todos tuvieron la oportunidad de opinar. La diputada Yamireliz Daymirelkis Chong señaló que esta suspensión no elimina la obligatoriedad del bioetanol, que era lo que pedía la bancada, no obstante, apoyarán esta decisión.

Tras la suspensión, el pleno podría continuar con otros temas en agenda, incluyendo procesos pendientes como la ratificación de funcionarios.

El proyecto de bioetanol ha sido uno de los temas más discutidos en la Asamblea en las últimas semanas, generando posiciones divididas sobre su impacto económico, ambiental y social.

Información de Meredith Serracín