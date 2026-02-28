Panamá condena ataques con misiles de Irán contra países del Golfo

Panamá reafirmó su compromiso con un orden internacional basado en normas, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de controversias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó “en los términos más enérgicos” los ataques con misiles lanzados por la República Islámica de Irán contra Estados del Golfo, acciones que —según el comunicado oficial— han afectado territorios de Qatar, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait.

En el pronunciamiento, el Gobierno panameño calificó estas acciones militares como una grave violación de la soberanía de los Estados afectados y una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, advirtió que la estabilidad regional no puede verse comprometida por actividades desestabilizadoras, programas balísticos ni conductas que pongan en riesgo a poblaciones civiles e infraestructuras estratégicas vitales para la economía global.

Panamá condenó de manera inequívoca la agresión iraní contra países de la región y expresó su plena solidaridad con los Estados afectados.

El comunicado también incluye un llamado a Irán para cesar inmediatamente toda acción militar indiscriminada y reiteró la urgencia de retomar negociaciones que conduzcan al fin de las tensiones, así como al abandono de actividades que amenacen la estabilidad regional.

Panamá reafirmó su compromiso con un orden internacional basado en normas, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de controversias. En ese contexto, subrayó que, como nación de vocación marítima y nodo estratégico del comercio mundial, la seguridad en Medio Oriente es esencial para la estabilidad energética global y la libre circulación del comercio internacional.

Panamá condenó todo tipo de acciones terroristas y reiteró que continuará trabajando con la comunidad internacional para promover la desescalada, proteger vidas civiles y defender un multilateralismo eficaz y responsable.