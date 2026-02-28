EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí: juego 4 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Un partido de gran relevancia es el que se juega este sábado en el estadio Kenny Serracín de David. Panamá Oeste y Chiriquí se enfrentan en el cuarto partido de la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil el que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Con tres victorias en tres partidos jugados, los 'Vaqueros' de Oeste tratarán de finiquitar la serie con una victoria que les permita conquistar el cuarto título de su historia en la categoría juvenil. Sin embargo los chiricanos no están dispuestos a dejar que eso ocurra por lo que procurarán ganar el encuentro para extenderlo a un quinto partido que se realizaría el lunes 2 de marzo en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además puedes enterarte de lo último en información deportiva en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Así marcha la serie final

Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)

Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0) Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0)

Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0) Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste 5-3 Chiriquí (Finalizado en 11 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 3-0)

Panamá Oeste 5-3 Chiriquí (Finalizado en 11 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 3-0) Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ Transmite TVMAX )

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ ) Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*

*: En caso de ser necesario

Partido anterior

Panamá Oeste se colocó a un triunfo del título del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al superar este viernes a Chiriquí en un tercer partido de la serie final que se extendió a 11 episodios.

Abel Rodríguez permitió un incogible, dio dos ponches y una base por bola en dos episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador.

Joans Montenegro cargó con la derrota al tolerar dos inatrapables y dos anotaciones, con cuatro ponches y dos bases por bolas en un relevo de tres entradas.

Edward Delgado bateó tres hits en cinco turnos y anotó dos carreras por Panamá Oeste. Michael Worthington de 4-1 con dos anotadas y Osvaldo Cuevas de 4-1 con tres empujadas.

Por Chiriquí, Joans Montenegro de 3-2 con una carrera impulsada. Daffir Núñez de 4-2 con una anotada y una remolcada e Hilder Miranda de 5-1 con una anotada.