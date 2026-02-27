Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí: alineaciones confirmadas para el juego 3 de la serie final
El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX
Panamá/Panamá Oeste y Chiriquí reanudan su duelo por la supremacía en el béisbol juvenil panameño con el tercer partido de la serie final cuyo escenario es el estadio Kenny Serracín de David.
Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas. El conjunto chiricano presenta variaciones en su orden ofensivo con el propósito de dinamizar al equipo y darle un giro a la serie. A continuación se las presentamos.
Panamá Oeste
- Maikel Nieto (SS)
- Mildner Nieto (2B)
- Luis Aranda (C)
- Luis Atencio (1B)
- Michael Worthington (DH)
- Edward Delgado (RF)
- Juan Caballero (CF)
- Danel Long (LF)
- Osvaldo Cuevas (3B)
Lanzador abridor: Abdiel Castillo
Chiriquí
- Joans Montenegro (LF)
- Edwin Gómez (2B)
- Henry Pinzón (CF)
- Abdiel Hernández (1B)
- Alexis Quintero (C)
- Eladio Adames (DH)
- Hilder Miranda (RF)
- Daffir Núñez (3B)
- Jayko Medina (SS)
Lanzador abridor: Jaffeth Flores
Así marcha la serie final
- Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)
- Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0)
- Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ Transmite TVMAX)
- Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)
- Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*
- Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*
- Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*
*: En caso de ser necesario