Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí: previa y alineaciones probables del juego 3 de la serie final

Sintoniza el tercer partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, hoy a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se traslada al estadio Kenny Serracín de David. En ese lugar se disputará este viernes el tercer partido del duelo que protagonizan Panamá Oeste y Chiriquí.

Aunque ese enfrentamiento está inclinado hacia el bando de los 'Vaqueros' de Oeste, este encuentro podría ser la oportunidad del conjunto chiricano para recortar la diferencia y meterse en la pelea.

'Vaqueros' pisan fuerte

Después de dos victorias como local, el conjunto del 'West' llega a este encuentro con una ventaja ideal para su propósito de conquistar el campeonato.

Por ahora, Panamá Oeste ha sabido imponerse a base de un bateo efectivo, una defensa segura y un pitcheo sólido. Los números lo dicen... su promedio colectivo de su ofensiva es de .413, como resultado de 26 imparables en 83 turnos. Además solo ha cometido un error a la defensa y su cuerpo de lanzadores posee una efectividad de 1.69.

Luis Aranda es el mejor bateador de los 'Vaqueros' en la serie. El receptor acumula cuatro hits en seis turnos, para un promedio de .800, con un slugging de 0.667, un porcentaje de llegadas a base de 0.800 para un OPS DE 1.467.

En cuanto al pitcheo, Alberto Gómez ha destacado en el pitcheo al registrar una efectividad 0.00 y un WHIP de 1.29 en tres episodios y un tercio.

Sentido de urgencia

'El Ganao' Bravo' chiricano pasa por un momento difícil tras las dos derrotas sufridas en su visita al estadio Mariano Rivera.

Tanto su ofensiva como su pitcheo han estado por debajo de lo mostrado en las etapas anteriores del torneo. En los dos partidos que se han jugado hasta ahora, sus bateadores registran 14 incogibles en 65 ocasiones para un promedio de .230. También cuenta con el único cuadrangular de la serie, el que fue conectado por Abdiel Hernández en el segundo encuentro.

Su pitcheo colectivo tiene una efectividad alta de 12.21 y el WHIP es de 2.57. El descalabro sufrido en el segundo juego, donde su rival marcó 18 carreras, ha incidido en estas estadísticas. Además su defensa tiene cuatro errores cometidos.

La ofensiva del equipo del 'Valle de la Luna' tiene en Abdiel Hernández a su jugador más destacado. En dos juegos disputados, registra cuatro inatrapables en siete turnos, con un vuelacercas, para .571 de promedio. Su slugging es de 1.000 que, junto a un porcentaje de llegadas a base de .571, da un OPS de 1.571.

Johan Camarena ha sido un lanzador efectivo para Chiriquí. En este momento cuenta con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 0.00 y un WHIP de 2.38 en dos entradas y un tercio de trabajo.

Posibles alineaciones

Panamá Oeste

Maikel Nieto (SS) Mildner Nieto (2B) Luis Aranda (C) Luis Atencio (1B) Michael Worthington (DH) Edward Delgado (RF) Juan Caballero (CF) Danel Long (LF) Osvaldo Cuevas (3B)

Lanzador abridor: Luis Navarro

Chiriquí

Joans Montenegro (LF) Samir Caballero (DH) Henry Pinzón (CF) Abdiel Hernández (1B) Alexis Quintero (C) Hilder Miranda (RF) Daffir Núñez (3B) Leiner Martínez (SS) Edwin Gómez (2B)

Lanzador abridor: Johan Camarena

Así marcha la serie final

Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)

Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0) Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0)

Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0) Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ Transmite TVMAX )

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ ) Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.) Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*

*: En caso de ser necesario