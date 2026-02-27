Mal uso de las mochilas escolares y celulares estaría afectando la salud postural de niños

La ortopeda especialista en columna, Aldimarina López, explicó que cada vez atienden a pacientes menores de 17 años con molestias musculoesqueléticas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio de un nuevo año escolar el próximo lunes 2 de marzo, especialistas en ortopedia advierten sobre un problema que gana terreno en las consultas médicas: el aumento de dolores de espalda y cuello en niños, asociado principalmente al peso excesivo de las mochilas y a las malas posturas.

La ortopeda especialista en columna, Aldimarina López, explicó que cada vez atienden a pacientes de menores de 17 años con molestias musculoesqueléticas. Según indicó, uno de los factores más frecuentes es la deficiente higiene postural, es decir, la adopción de posiciones inadecuadas que sobrecargan la columna vertebral.

El peso recomendado

La especialista recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Norteamericana de Ortopedia, los estudiantes no deberían cargar más del 10% al 15% de su peso corporal.

Como ejemplo, señaló que un niño de 60 libras debería transportar aproximadamente 6 libras en su mochila. Sin embargo, en la práctica, muchos estudiantes superan ampliamente ese límite debido a la cantidad de libros y cuadernos que llevan a diario.

Ante esta realidad, López recomendó a los padres supervisar el contenido de las mochilas y procurar que el peso sea el mínimo necesario.

Mitos y riesgos reales

La especialista aclaró que es un mito que el uso de mochilas pesadas cause escoliosis. No obstante, sí puede provocar:

Contracturas musculares

Dolor cervical y dorsal

Descompensaciones musculares

Malos hábitos posturales

Uno de los errores más comunes es que los niños carguen la mochila sobre un solo hombro, lo que genera sobrecarga en un lado del cuerpo.

¿Cómo usar correctamente la mochila?

Entre las principales recomendaciones destacan:

Utilizar ambas asas de la mochila.

de la mochila. Preferir modelos con respaldo acolchado .

. Ajustarla a la espalda, a la altura de la región lumbar.

Colocar los libros más pesados pegados al cuerpo .

. Evitar que la mochila quede demasiado alta o demasiado baja.

También indicó que las mochilas con ruedas pueden ser una buena alternativa en niños pequeños, siempre que se empujen por delante del cuerpo y no se arrastren por detrás.

El celular, otro factor en aumento

López advirtió además sobre el impacto del uso prolongado de dispositivos móviles. Explicó que la postura de cabeza inclinada hacia adelante incrementa la presión sobre la columna cervical, lo que ya está generando consultas en niños desde los 6 años.

La especialista subrayó la importancia de que los niños realicen actividad física regular, ya que entre el nacimiento y los 30 años se forma la mayor parte de la masa ósea y muscular.

Jugar al aire libre, correr, saltar y practicar deportes —explicó— contribuye a desarrollar un sistema musculoesquelético más fuerte y reduce el riesgo de problemas en la adultez.