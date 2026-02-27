Clima en Panamá: Imhpa prevé viernes con chubascos aislados y radiación UV muy alta a extrema

La entidad informó que, en la vertiente del Caribe, a lo largo del día se prevén lloviznas y chubascos ligeros a moderados de forma aislada e intermitente, principalmente sobre la provincia de Colón, mientras que en la comarca Guna Yala se esperan lluvias ocasionales, con mayor probabilidad durante la mañana.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de lluvias y chubascos aislados podrían registrarse este viernes 27 de febrero en la región metropolitana y el sector oriental del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

La entidad informó que, en la vertiente del Caribe, a lo largo del día se prevén lloviznas y chubascos ligeros a moderados de forma aislada e intermitente, principalmente sobre la provincia de Colón, mientras que en la comarca Guna Yala se esperan lluvias ocasionales, con mayor probabilidad durante la mañana. En el resto de la vertiente caribeña predominarán los cielos parcialmente nublados y bajas probabilidades de precipitaciones.

En el Pacífico, el pronóstico indica que durante la mañana y la tarde podrían registrarse chubascos moderados con posibles tronadas en Darién y la comarca Emberá. Asimismo, se prevén lluvias ligeras aisladas en sectores de Panamá Este y el área central. Para el resto del país se espera tiempo estable y cielo mayormente despejado durante gran parte del día, aunque no se descartan chubascos aislados en el sur de Veraguas hacia horas de la tarde.

Te podría interesar: Comisión Nacional de Reformas Electorales aprueba fianza en revocatorias y medidas de accesibilidad al voto

Temperaturas y vientos

El Imhpa prevé temperaturas mínimas entre 22 °C y 25 °C en zonas bajas, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central oscilarán entre 10 °C y 18 °C.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 29 °C y 31 °C en el Caribe, y entre 32.5 °C y 35.5 °C en el Pacífico. En sectores montañosos se mantendrán por debajo de los 24 °C.

En cuanto a los vientos, se esperan flujos moderados del norte y noroeste en la región metropolitana y parte de la región central, con velocidades sostenidas menores a 20 km/h. En el resto del país predominarán vientos débiles a ligeros con dirección norte y comportamiento variable.

Condiciones marítimas y radiación UV

Para el litoral Caribe se pronostican olas entre 1.0 y 1.8 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico se esperan oleajes entre 0.3 y 1.0 metros, con periodos de 13 a 16 segundos.

El informe advierte además que los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos a extremos sobre el istmo y zonas marítimas, por lo que se recomienda tomar medidas de protección solar.