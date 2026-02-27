¿Cuánto debe pesar la mochila escolar? Ortopeda brinda recomendaciones clave
La ortopeda especialista en columna, Aldimarina López, explicó que cada vez atienden a pacientes menores de 17 años con molestias musculoesqueléticas.
Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio de la nueva jornada escolar este lunes, especialistas en ortopedia advierten sobre un problema que gana terreno en las consultas médicas: el aumento de dolores de espalda y cuello en niños, asociado principalmente al peso excesivo de las mochilas y a las malas posturas.