Padres del colegio Elena Chávez de Pinate exigen clases presenciales ante deterioro de instalaciones / Heidy Morán
Heidy Morán - Periodista
26 de febrero 2026 - 12:42

Ciudad de Panamá/Padres de familia del colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, expresaron su preocupación por el deterioro avanzado que presentan las instalaciones del plantel, a pocos días del inicio del año escolar 2026, programado para el 2 de marzo. Los representantes exigen clases presenciales y la colocación de módulos temporales mientras se realizan las reparaciones definitivas.

