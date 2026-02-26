Ciudad de Panamá/Padres de familia del colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, expresaron su preocupación por el deterioro avanzado que presentan las instalaciones del plantel, a pocos días del inicio del año escolar 2026, programado para el 2 de marzo. Los representantes exigen clases presenciales y la colocación de módulos temporales mientras se realizan las reparaciones definitivas.