Sabores de Colón 2026: Se esperan miles de asistentes al festival que reunirá a 200 emprendedores

Colón/Sabores de Colón regresa para consolidarse como un festival gastronómico de importancia en Panamá y Centroamérica. Michael Chen, organizador del evento, confirmó que esta edición forma parte de los actos por los 174 años de fundación de la ciudad de Colón.

La iniciativa busca promover y resaltar la gastronomía colonense mediante un programa que reúne a más de 200 emprendedores locales.

Chen destacó la magnitud del encuentro, que se realizará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. "No hay otro evento en la región que agrupe a más de 200 o 250 emprendedores de esa envergadura", señaló el organizador.

Las expectativas son altas: se espera la llegada de 25 mil personas a la ciudad de Colón. Según datos de la organización, la edición anterior generó un derrame económico de más de $400 mil, cifra que esperan superar para que los recursos permeen por toda la provincia.

Ubicación, horarios y actividades para la familia

El evento tendrá como sede principal el Centro de Arte y Cultura de Colón. Además, se habilitará un paseo peatonal que recorrerá la calle 13, la avenida central hasta llegar al Paseo Marino. Todos los restaurantes ubicados en los alrededores también formarán parte del festival. Michael Chen aclaró que se trata de un evento 100% para la familia, por lo que no habrá venta de alcohol.

Los organizadores informaron que las puertas abren legalmente a las 10 de la mañana, pero la experiencia previa indica que desde las 8 de la mañana los visitantes comienzan a llegar. El primer día, el sábado, las actividades se extenderán hasta las 10 de la noche. El domingo, el cierre está previsto entre las 7 y 8 de la noche.

Para facilitar el acceso, los primeros 100 automóviles que crucen la autopista el día de inicio tendrán su pase gratis por el corredor; además, habrá disponibilidad de buses.

Jesús Barría, también organizador de Sabores de Colón, comentó que la convocatoria trasciende fronteras. "Nos encontramos con un montón de gente en los restaurantes aquí que vinieron desde Estados Unidos, de California, de otros países", expresó. Además, se espera la llegada de visitantes en buses desde Coclé y otras provincias panameñas. Barría reveló que la idea nació en una cafetería y ha crecido hasta convertirse en un megafestival.

La organización confirmó colaboraciones estratégicas con el Canal de Panamá y el Verano del Canal, así como con medios de comunicación nacionales para brindar calidad y alcance al evento.