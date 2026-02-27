Iglesia Episcopal de Cristo a Orillas del Mar: joya histórica que impulsa el rescate patrimonial de Colón
Considerada la iglesia más antigua de la urbe, el templo fue construido menos de una década después de la fundación de la ciudad y destaca por su diseño neogótico, obra de un reconocido arquitecto estadounidense de la época.
Colón/La Iglesia Episcopal de Cristo a Orillas del Mar, conocida popularmente como la Iglesia de Piedra, se mantiene como uno de los símbolos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad de Colón, donde se acerca a cumplir 161 años de historia.