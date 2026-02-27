Centro de Arte y Cultura de Colón: Motor de la economía creativa en la ciudad

El centro ha impactado a más de 128 mil personas, lo que representa alrededor del 53% del distrito de Colón.

Colón/ Abel Aronátegui, del Centro de Arte y Cultura de Colón, destacó que la recuperación del antiguo edificio Abel Bravo representa uno de los esfuerzos más significativos para celebrar los 174 años de fundación de la ciudad de Colón.

Ante la pregunta sobre el impacto del espacio, el funcionario respondió que este inmueble, protegido por la Ley de Patrimonio Histórico, ha sido recuperado para la gente y se ha convertido en un motor de desarrollo local.

Aronátegui citó datos de la UNESCO que señalan que, por cada dólar invertido en la recuperación del patrimonio histórico, hay un retorno de alrededor de $10. "Eso es lo que ha logrado el Centro de Arte y Cultura de Colón: dinamizar la economía de la ciudad", manifestó.

En un año y seis meses de apertura, el centro ha impactado a más de 128.000 personas, lo que representa alrededor del 53% del distrito de Colón. "Significa que uno de cada dos colonenses tiene un vínculo con el Centro de Arte y Cultura", precisó el director.

Apropiación ciudadana y economía creativa

El funcionario destacó que existe una apropiación muy grande del espacio por parte de la comunidad. "Este lugar ha recuperado lo que es el patrimonio cultural, pero también ha fomentado la economía creativa y las expresiones artísticas", señaló Aronátegui. Como ejemplo, mencionó que solo en el último verano más de 2.000 niños, niñas y adolescentes participaron en más de 30 cursos para desarrollar sus habilidades creativas.

Ante la consulta sobre el rol del centro en eventos masivos, Aronátegui confirmó que el recinto será la sede de Sabores de Colón, el festival gastronómico que celebra la identidad culinaria de la provincia. "Representa para el Centro de Arte y Cultura convertirse en la sede donde van a llegar miles de personas que han seguido esta apuesta que, a través de los sabores de esta hermosa provincia, busca también rescatar esta ciudad", expresó.

El director manifestó su satisfacción porque Sabores de Colón y el Verano del Canal se realizarán en el centro. "Más allá de ser una sede, pretendemos que el centro sea un epicentro del desarrollo de la ciudad de Colón y es a lo que nosotros aspiramos", afirmó. Aronátegui ve el festival gastronómico como una oportunidad para activar a largo plazo la economía local. "Reconocemos que va a haber una efervescencia porque más de 25.000 personas van a llegar a nuestro centro", añadió.

En el marco del aniversario número 174 de la fundación de Colón, el Centro de Arte y Cultura reafirma su compromiso de ser un espacio de encuentro, formación y proyección para la comunidad colonense. Entre exposiciones, talleres y eventos culturales, el antiguo Abel Bravo sigue escribiendo una nueva página en la historia de una ciudad que celebra su legado mientras construye su futuro.