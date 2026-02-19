'Sabores de Colón 2026': Colón se prepara para un banquete de cultura

La cita gastronómica y artesanal más importante de la provincia se une este año a "El Verano del Canal", prometiendo un fin de semana histórico en el Centro de Arte y Cultura.

Colón/El aroma a coco, el ritmo del tambor y el ingenio de su gente se tomarán la ciudad de Colón este próximo sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. El Centro de Arte y Cultura de la provincia abrirá sus puertas para recibir la edición 2026 de "Sabores de Colón", un festival que no solo celebra la cocina, sino la identidad misma de una región resiliente y creativa.

Un escaparate de talento local

Con la participación de más de 200 emprendedores, entre cocineros tradicionales, jóvenes chefs y artesanos, el evento se posiciona como la vitrina cultural más robusta del Caribe panameño.

Los asistentes podrán degustar una oferta culinaria que es Patrimonio Inmaterial del país: desde el clásico pescado frito con patacones y el saos, hasta el patí, el plantintá y el emblemático arroz con coco.

Lo que hace especial a esta edición es la fusión de la tradición con la modernidad. Recetas heredadas de generación en generación se presentarán junto a innovaciones contemporáneas, demostrando que la cocina colonense está más viva y en evolución que nunca.

“Sabores y El Verano del Canal”

Este año, el festival sube la apuesta al realizarse de manera simultánea con El Verano del Canal. Esta colaboración estratégica busca ofrecer una agenda cultural y recreativa sin precedentes.

"Colón es rica en arte, cultura, gastronomía e historia, y Sabores de Colón es la plataforma para mostrarlo al país y al mundo", destaca Michael Chen, cofundador de la Fundación Reto por Colón.

El evento contará con el respaldo y la organización de figuras clave como Jesús Berrio, cofundador de Reto por Colón, y con el apoyo de destacadas figuras como Erick Lee, mejor conocido en redes sociales como “El Hijo de la Cocinera”, el Chef Marco Martínez del Restaurante One and One y Carlos Lau, popularmente conocido como “El Chinito del Siu Mai”.

Mucho más que comida

El festival está diseñado para ser una experiencia familiar completa. Además del mercado gastronómico donde se podrán adquirir salsas, condimentos y dulces afroantillanos, la agenda incluye: