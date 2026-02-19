Copa Airlines: Panamá Stopover supera los 200 mil pasajeros y marca récord de visitantes

El programa alcanzó un récord de más de 200 mil pasajeros durante el 2025, superando en 8% la meta anual proyectada y registrando un crecimiento de 25%.

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global Star Alliance, presentó los resultados correspondientes a 2025 de su programa Panamá Stopover, iniciativa que continúa consolidándose como uno de los principales motores de atracción turística para el país.

Desarrollado en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, el programa alcanzó un récord de más de 200 mil pasajeros durante el año, superando en 8% la meta anual proyectada y registrando un crecimiento de 25% en comparación con 2024.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, destacó que el desempeño del programa refleja el potencial del Hub de las Américas para transformar una escala aérea en una oportunidad turística con impacto directo en la economía nacional.

“Este excelente desempeño es resultado de un trabajo coordinado con las autoridades de turismo y con aliados del sector privado, que se traduce en más visitantes, en el fortalecimiento del sector turístico y en la generación de empleo. Al mismo tiempo, contribuye a posicionar a Panamá como un destino auténtico, diverso y competitivo”, indicó.

Durante 2025, la estadía promedio de los viajeros que utilizaron el Panamá Stopover se mantuvo en aproximadamente tres días.

Este período de permanencia incide directamente en la actividad económica de hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos, ampliando la derrama en distintos sectores vinculados al turismo.

Entre las experiencias más valoradas por los visitantes se encuentran el emblemático Canal de Panamá, las opciones de compras, la oferta gastronómica local, la diversidad cultural y las playas. Asimismo, las actividades relacionadas con naturaleza y turismo de sol y playa continúan posicionando al país como una alternativa atractiva para diferentes perfiles de viajeros internacionales.

Experiencias que impulsan el destino

El balance de 2025 confirma la evolución sostenida del programa desde su lanzamiento en 2019. En ese período, más de 730 mil pasajeros han incorporado a Panamá como parte activa de su itinerario de viaje.

Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico, lo que amplía la oferta de experiencias disponibles y fortalece el alcance del programa en mercados estratégicos.

El Panamá Stopover permite a los pasajeros que transitan por el Hub de las Américas extender su estadía en el país sin costo adicional en la tarifa aérea, convirtiendo una conexión en la posibilidad de visitar dos destinos por el precio de uno.

La estrategia capitaliza la posición geográfica de Panamá como principal centro de conexiones aéreas de la región y refuerza su competitividad dentro del mercado turístico internacional.