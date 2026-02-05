Copa Airlines es reconocida por undécimo año como la aerolínea más puntual de Latinoamérica

Copa Airlines también confirmó el i nicio de la venta de boletos para vuelos especiales hacia Toronto y Nueva York.

Copa Airlines volvió a posicionarse como referente regional tras ser reconocida, por 11 años consecutivo, como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, de acuerdo con el ranking de la firma internacional Cirium, especializada en análisis de datos del sector aeronáutico.

El reconocimiento fue entregado en las instalaciones de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se destacó que Copa alcanzó un 90.7% de vuelos a tiempo, lo que la ubica además como la segunda aerolínea más puntual del mundo.

El CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, calificó el reconocimiento como un logro de orgullo no solo para la empresa, sino también para Panamá, al demostrar que el país puede competir al más alto nivel en eficiencia operativa.

“No es un resultado de un solo año. Son más de una década demostrando que en Panamá podemos ser los más puntuales de América y estar entre los mejores del mundo”, señaló Heilbron.

Trabajo conjunto y doble reconocimiento para Panamá

Heilbron destacó que este resultado es producto del trabajo articulado de los colaboradores de Copa, incluyendo mecánicos, pilotos, tripulantes de cabina, personal de servicio y estibadores, así como de la coordinación con las autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal centro de operaciones de la aerolínea.

Destacó que Tocumen también fue reconocido en 2025 como el aeropuerto internacional más puntual del mundo, lo que representa un doble motivo de orgullo para Panamá dentro de la industria aeronáutica global.

Reconocimiento basado en datos

Heilbron explicó que Cirium recopila de manera electrónica la información operativa de aerolíneas de todo el mundo, por lo que se trata de un reconocimiento basado en estadísticas objetivas, y no en evaluaciones subjetivas.

Vuelos especiales para acompañar a la Selección

Durante el anuncio, Copa Airlines también confirmó el inicio de la venta de boletos para vuelos especiales hacia Toronto y Nueva York, sedes donde la selección de Panamá disputará encuentros del próximo Mundial.

Los boletos están disponibles desde el mediodía de este jueves, con tarifas fijas que no variarán, aunque sujetas a disponibilidad. La aerolínea explicó que estos vuelos implican un esfuerzo operativo adicional, ya que se destinarán aeronaves programadas en otras rutas para facilitar que más panameños puedan acompañar a la selección nacional.

Con este nuevo reconocimiento, Copa Airlines consolida su liderazgo en puntualidad y refuerza la imagen de Panamá como un hub aéreo eficiente y competitivo a nivel mundial.

Información de Jorge Quiróz