Ordenamiento fiscal será clave para salir de listas discriminatorias, asegura el ministro Chapman

Entre los puntos prioritarios, mencionó el ordenamiento de las sociedades anónimas inactivas, un tema que reconoció ha representado un reto y que no recibió la atención adecuada en el pasado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recalcó que Panamá avanza en la adopción de medidas fiscales necesarias para salir de las listas discriminatorias, especialmente en materia impositiva y de intercambio de información, un proceso que calificó como complejo pero fundamental para el país.

Chapman recordó que el año pasado Panamá logró un avance importante al salir de una de estas listas, tras ser reconocido como país cooperante en la lucha contra el blanqueo de capitales, resultado de un esfuerzo sostenido durante más de una década y de un intenso trabajo de cabildeo en Europa.

Señaló que ahora el reto se concentra en otra lista de carácter fiscal, relacionada con estándares internacionales de transparencia tributaria.

El ministro explicó que, si bien las medidas que se evalúan buscan cumplir con los requerimientos internacionales, también responden a la necesidad de fortalecer el ordenamiento interno, la certidumbre jurídica y la diligencia fiscal del país. En ese sentido, destacó que estos ajustes no deben verse únicamente como una exigencia externa, sino como acciones que benefician directamente a Panamá.

Indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya ejecuta un plan específico, anunciado recientemente, para abordar esta situación.

Chapman adelantó que el proceso también contempla la adopción de nuevas legislaciones, las cuales avanzan mediante un esquema de consulta amplia con los distintos sectores de la sociedad panameña. Subrayó que no se trata de imponer normas, sino de escuchar recomendaciones y preocupaciones para construir marcos legales sólidos y consensuados.

Entre estas iniciativas se encuentra la normativa conocida como "sustancia económica", cuyo objetivo es garantizar que quienes se benefician del régimen panameño cuenten con operaciones reales y comprobables en el país, generando un impacto positivo en la economía nacional.

El ministro destacó que estas reformas técnicas requieren el respaldo tanto del sector privado como de la Asamblea Nacional, al tratarse de decisiones clave para el futuro económico del país.

Añadió que los avances ya están generando confianza internacional, al punto de que varias empresas han manifestado su interés en establecer operaciones en Panamá, motivadas por las mejoras en el marco fiscal y regulatorio.

