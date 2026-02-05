Voto plancha solo beneficiaría a partidos políticos en 2029; Bloise pide no avalar la norma y 'sensatez' al TE

Según la propuesta de los partidos, los electores podrían votar por una lista completa o por varios candidatos de un mismo partido político, pero solo por un candidato independiente, lo que, a juicio de Bloise, limita severamente la participación de la libre postulación y rompe el principio de igualdad de condiciones.

Ciudad de Panamá/El debate sobre el voto en plancha retomará el centro de la agenda este jueves, cuando la Comisión Nacional de Reformas Electorales reanude la discusión de los artículos que impactan directamente el sistema de votación en los circuitos plurinominales, un tema que ha generado un ambiente tenso en las últimas sesiones.

Representantes de los partidos políticos, los independientes y la sociedad civil han protagonizado fuertes choques en la mesa de negociación, principalmente por dos puntos: la recolección de firmas y, con mayor intensidad, la eliminación del voto en plancha para los candidatos de libre postulación.

La controversia se profundizó luego de que todos los partidos políticos, sin excepción, rechazaran la propuesta del Tribunal Electoral que buscaba eliminar el voto en plancha y permitir el voto cruzado, otorgando al elector la posibilidad de escoger candidatos de distintos partidos o independientes en un mismo circuito.

El diputado independiente Jorge Bloise, de la coalición Vamos y miembro de la comisión, detalló la línea de tiempo de cómo se han registrado los hechos luego que el Tribunal Electoral presentara inicialmente una propuesta basada en listas abiertas, eliminando el cociente, medio cociente y residuo, para que resultaran electos los candidatos más votados.

Era una propuesta cuyo objetivo era elegir al más votado, independientemente de que fuese un "PRD, un panameñista, un CD, un independiente, un MOCA", indicó.

Bloise detalló que, tras dos semanas sin sesiones que buscaban analizar la propuesta presentada por el TE, los partidos presentaron una contrapropuesta conjunta que mantiene el voto en plancha y el sistema tradicional de asignación de curules [cociente, medio cociente y residuo], pero introduce un cambio clave: elimina las listas de libre postulación.

Según la propuesta de los partidos, los electores podrían votar por una lista completa o por varios candidatos de un mismo partido político, pero solo por un candidato independiente, lo que, a juicio de Bloise, limita severamente la participación de la libre postulación y rompe el principio de igualdad de condiciones.

El diputado señaló que esta redacción contradice fallos previos de la Corte Suprema de Justicia y principios establecidos en la Constitución Política, que prohíben privilegios entre actores políticos".

"Tú puedes votar, por ejemplo, en San Miguelito, por siete candidatos de partido político, siete PRD o siete CD o siete panamistas o siete moca, pero solo un libre postulación", señaló al explicar la falta de igualdad de condiciones de la propuesta.

Bloise subrayó que la crítica no responde a intereses personales ni de su bancada, sino a la defensa del derecho ciudadano a escoger libremente a sus representantes. Recordó que en las elecciones pasadas, bajo el esquema vigente, se logró la elección de 20 diputados por libre postulación, resultado del voto en plancha aplicado también a independientes.

"Lo que hemos denunciado es más allá, esto no es contra Jorge, que es diputado, contra Vamos, que es la coalición que tiene más representación en la Asamblea; esto es contra el ciudadano, que le están quitando la manera de poder escoger al candidato con el que él se siente representado y que elimina por completo la posibilidad de los independientes de poder tener espacio en la Asamblea para las próximas elecciones", sentenció.

Reacción ciudadana

El debate ha generado una amplia reacción ciudadana. A través de un sondeo realizado en la cuenta de Instagram de TVN Noticias, más de 900 personas expresaron su opinión sobre la posibilidad de mantener el voto en plancha solo para partidos políticos.

La mayoría de los comentarios rechazó la propuesta y defendió el principio de “un elector, un voto”, eligiendo a los candidatos de manera individual y sin fórmulas de reparto como cociente, medio cociente o residuo.

Muchos usuarios señalaron que el voto en plancha representa un privilegio injustificado y pidieron reglas iguales para todos.

Ante este panorama, Bloise hizo un llamado directo a los magistrados del Tribunal Electoral, recordando que, aunque la comisión es un espacio de discusión, la propuesta final que se envía a la Asamblea Nacional depende del Tribunal.

Solicitó que no avalen ni presenten iniciativas que, a su juicio, son inconstitucionales y contrarias a la democracia.

Reconoció que, dentro de la comisión, los partidos cuentan con la mayoría de los votos y que incluso algunos representantes han admitido que la propuesta tiene vicios legales, pero aun así votaron a favor por disciplina partidaria.

"Reconozco la sensatez del señor José Isabel Blandón, que dijo: 'No estoy de acuerdo, esto no es viable, es inconstitucional con vicio, pero por línea de partido voto a favor", remarcó Bloise.

El diputado explicó que, de no aprobarse cambios en la Asamblea, se mantendrían las reglas actuales, que permiten listas para candidatos independientes.

Recordó que las reformas electorales deben servir para mejorar el sistema, no para retroceder.

Bloise instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y participar activamente, subrayando que la democracia no se defiende únicamente el día de las elecciones, sino también en espacios como la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde se construyen las normas que rigen el proceso democrático.

Este jueves continuará la discusión que definirá las reglas que regirán las elecciones de 2029.

