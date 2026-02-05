Fuertes vientos dejan daños en más de 38 viviendas en varias provincias y mantienen en alerta al país

Explicó que las regiones que más resentirán este pronóstico incluyen Bocas del Toro, especialmente su zona norte, la comarca, áreas de la cordillera, Coclé del Norte, Donoso, Colón y Guna Yala.

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante la última semana, asociadas a un sistema climático variante que ha impactado no solo a Panamá, sino a toda Centroamérica, han dejado afectaciones en distintas regiones del país y mantienen vigentes varios avisos de vigilancia, informó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, durante un balance de la situación.

De acuerdo con Smith, no hay buenas noticias en cuanto a la evolución del clima, ya que los tres avisos de vigilancia han sido extendidos. El aviso por condiciones ventosas se mantiene hasta el 9 de febrero, el de oleaje significativo en el Caribe hasta el 8 de febrero, y el relacionado con lluvias asociadas a un sistema frontal permanece vigente hasta el 7 de febrero, por lo que estas condiciones se mantendrán al menos hasta el 9 de febrero.

Aunque en las últimas horas se ha registrado una disminución de los vientos, principalmente en zonas costeras. No obstante, durante el día de ayer se reportaron nuevos desprendimientos de techos y árboles caídos, situación que, según el Sinaproc, podría estar relacionada con los resabios del sistema, luego de más de 24 horas de vientos sostenidos por encima de los 35 km/h, con ráfagas superiores, lo que ha debilitado estructuras y árboles.

El director del Sinaproc advirtió sobre el riesgo que representan árboles debilitados a lo largo del litoral Caribe, la cordillera Central y sectores del Pacífico, señalando que estas estructuras pueden colapsar incluso cuando los vientos comienzan a disminuir.

Explicó que las regiones que más resentirán este pronóstico incluyen Bocas del Toro, especialmente su zona norte, la comarca, áreas de la cordillera, Coclé del Norte, Donoso, Colón y Guna Yala. Además, los vientos que descienden desde la cordillera podrían impactar zonas del Pacífico, particularmente en Coclé, así como en el sur del país, incluyendo Tonosí, Pedasí, Chitré, Las Tablas y Guararé, donde también se esperan vientos y precipitaciones.

Smith detalló que el monitoreo de plataformas especializadas permite identificar el comportamiento de los vientos en superficie y anticipar los elementos de riesgo.

Hasta el momento, el balance nacional registra más de 38 desprendimientos de techos y 45 árboles caídos sobre vías, viviendas y tendido eléctrico en distintas provincias. Todos estos eventos han sido atendidos por el Sinaproc, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, los gobiernos locales y las empresas que suministran el servicio eléctrico.

También, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de una mujer en la provincia de Coclé, quien permaneció varios días hospitalizada tras la caída de una palmera, siendo esta la única víctima fatal reportada hasta el momento como consecuencia de estas condiciones climáticas.

Smith insistió en el llamado a la prevención, solicitando a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, identificar riesgos en su entorno y extremar precauciones ante estructuras debilitadas. Actualmente no hay albergues habilitados, pero se mantienen activas las operaciones de monitoreo y respuesta.

Asimismo, recordó que la Autoridad Marítima de Panamá emitió una suspensión de zarpes para Pedasí, Puerto Baldía, Puerto Panamá, Colón, Balboa y Taboga, reforzando la recomendación a embarcaciones artesanales y pequeñas de no hacerse a la mar. También se mantienen restricciones de ingreso a parques, con el Parque Nacional Campana bajo monitoreo constante.

Aunque la disminución de los vientos podría reducir impactos en áreas como el Parque Nacional Volcán Barú, sin embargo, el Sinaproc advirtió que, de aumentar nuevamente de forma significativa, se evaluará el cierre de parques en zonas con alta afluencia de visitantes. Smith recomendó a senderistas y excursionistas evaluar sus condiciones físicas, utilizar ropa adecuada, aplicar el sistema de triple capa, llevar cambio de vestimenta, planificar ascensos y verificar previamente con las autoridades competentes.

También podría leer: