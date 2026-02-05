Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por fuertes vientos; se esperan ráfagas de hasta 80 km/ h

Se mantienen activos tres avisos de vigilancia: por lluvias y tormentas, condiciones ventosas y otro por oleajes significativos en el Caribe.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este jueves se prevén condiciones variables en el país, con lluvias de intensidad aislada a dispersa, vientos moderados a fuertes y advertencias vigentes en varias regiones.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan lluvias aisladas. Para la tarde y principalmente en la noche, se prevé un incremento de las lluvias desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, mientras que en el resto de la vertiente se mantendrán las precipitaciones de forma aislada, bajo aviso de vigilancia.

En la vertiente del Pacífico, en horas de la mañana se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas en Darién, sectores de Panamá Oeste, Coclé y algunas zonas costeras de Chiriquí.

Para la tarde, se esperan aguaceros entre aislados y dispersos, con posibilidad de actividad eléctrica en Darién, principalmente hacia la frontera. También se prevén chubascos aislados al sur de Veraguas y Chiriquí, así como probabilidad de lluvias aisladas en Panamá, Panamá Oeste, el norte de Coclé y el sector montañoso de la península de Azuero. En la noche, se esperan algunas lluvias aisladas en la frontera de Darién y Chiriquí.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 22°C y 25°C en la cordillera Central, y entre 28°C y 35°C en el resto del país.

En cuanto al viento, se activó este jueves 5 de febrero un aviso de vigilancia por condiciones ventosas en la vertiente del Caribe, Pacífico y zonas marítimas hasta el próximo 9 de febrero, con ráfagas que oscilarán entre los 50 y 80 km/h. Para la tarde se espera el ingreso de un sistema frontal frío en el noroccidente de la cuenca del mar Caribe.

Se espera que durante la mañana predominen vientos del noroeste a norte, con velocidades de hasta 30 km/h en el sector marítimo occidental y central del Caribe panameño y el golfo de Panamá, y hasta 20 km/h desde Bocas del Toro hasta Colón, así como en sectores de la región metropolitana, Panamá Oeste, Coclé y la costa oriental de la península de Azuero. En la tarde y noche, las velocidades aumentarán hasta 40 km/h en las zonas mencionadas.

En el resto del país, durante la mañana se esperan vientos variables menores de 10 km/h. Para el resto del día, se mantendrán vientos variables en Darién y vientos del noroeste en el oriente de la vertiente del Caribe, con velocidades de hasta 20 km/h. En Chiriquí y el sur de Veraguas, durante la tarde se esperan vientos del suroeste a oeste de hasta 20 km/h, y en la noche vientos del noroeste con velocidades de hasta 15 km/h. Además, se prevén ráfagas de hasta 55 km/h en la cordillera Central, Coclé, Panamá Oeste y desde Bocas del Toro hasta Colón, bajo aviso de vigilancia.

Las condiciones marítimas en el Caribe presentarán olas con alturas entre 1.5 y 2.0 metros y periodos de 8 a 9 segundos, también bajo aviso de vigilancia. En el Pacífico, se esperan olas entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 10 a 13 segundos, por lo que se recomienda precaución.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 6 y 11, con un nivel de riesgo alto a extremo en todo el país.

