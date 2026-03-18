¡La más caliente! Santiago de Veraguas encabeza las zonas con mayor temperatura en Panamá, según Imhpa

Aunque los registros se mantienen dentro de los parámetros normales, la sensación térmica ha incrementado la percepción de calor en varias regiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ciudad de Santiago de Veraguas se posiciona como una de las zonas con las temperaturas más altas de Panamá, en medio de una temporada seca marcada por alta radiación solar y escasa nubosidad. Aunque los registros se mantienen dentro de los parámetros normales, la sensación térmica ha incrementado la percepción de calor en varias regiones.

Las elevadas temperaturas que se han sentido en los últimos días en el país responden principalmente a las condiciones típicas de la temporada seca, caracterizada por cielos despejados, alta radiación solar y baja nubosidad. Sin embargo, factores como la humedad y la urbanización han intensificado la sensación térmica en distintas zonas del país.

De acuerdo con la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología, Luz Graciela de Calzadilla, la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, continúa registrando las temperaturas más altas a nivel nacional.

"La máxima normal que hemos reportado en los últimos años ha sido 40 grados Celsius en la sombra Enda, en Santiago. Santiago registra siempre las más altas temperaturas en el país”, explicó la especialista.

El comportamiento térmico en Santiago responde, en gran medida, a su ubicación geográfica. Al tratarse de una zona con características de clima continental, se encuentra alejada tanto de la costa del Caribe como del Pacífico, lo que limita la influencia de los vientos marinos que podrían moderar el calor. A esto se suma una alta humedad relativa, producto de los elevados niveles de precipitación que históricamente se registran en Veraguas. Esta combinación genera condiciones que intensifican la percepción de calor, sobre todo durante el día y la noche.

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Temperatura real vs. sensación térmica

Las autoridades meteorológicas aclaran que las temperaturas oficiales se miden a la sombra, en estaciones diseñadas para evitar la incidencia directa del sol. No obstante, la sensación térmica que experimenta la población puede ser considerablemente mayor.

Según de Calzadilla, factores como la humedad, el pavimento, la falta de vegetación y la concentración urbana contribuyen a la formación de “islas de calor”, elevando la temperatura percibida en ciudades y centros poblados.

En este contexto, estudios recientes basados en imágenes satelitales han evidenciado amplias zonas del país con altos niveles de calor, aunque las autoridades advierten que estos datos pueden presentar variaciones respecto a las mediciones oficiales.

El aumento de la temperatura y la sequedad de la vegetación también inciden en la ocurrencia de incendios forestales. Según el IMHPA, estas condiciones pueden elevar entre 2 y 3 grados Celsius adicionales en áreas afectadas. El monitoreo se realiza a través de sistemas satelitales que permiten identificar puntos de calor y anticipar zonas de riesgo, lo que facilita la emisión de alertas tempranas.

Vigilancia ante posible fenómeno de El Niño

En paralelo, la directora indicó que la institución se mantiene bajo vigilancia del posible desarrollo del fenómeno de El Niño hacia mediados de año. Actualmente, se mantienen condiciones neutrales en el Pacífico tropical, aunque el seguimiento se centra en el aumento de la temperatura del océano y en patrones de presión atmosférica que podrían determinar la evolución del fenómeno.

De concretarse, el impacto sería desigual en el país. Mientras que la vertiente del Caribe podría experimentar un incremento en las lluvias, la región del Pacífico —especialmente el denominado Arco Seco— enfrentaría una disminución en las precipitaciones.

Pese a la percepción generalizada de temperaturas extremas, la funcionaria reiteró que los registros actuales no han superado los valores históricos ni han establecido nuevos récords. No obstante, la combinación de factores climáticos y urbanos ha incrementado la sensación de calor, generando mayor incomodidad entre la población.

Frente a este escenario, la especialista subrayó la necesidad de reforzar estrategias de adaptación, como la arborización urbana, que contribuye a reducir la temperatura en las ciudades.