Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para Israel

Mizan identificó al hombre como Kouroush Keyvani y señaló que fue detenido durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, en junio pasado, cuando Estados Unidos participó brevemente en el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Teherán, Irán/Las autoridades iraníes ejecutaron a un hombre condenado por espiar a favor de Israel, la primera ejecución desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, informó el miércoles el poder judicial.

"La sentencia de muerte de un espía del régimen sionista, que suministraba imágenes e información sobre las ubicaciones sensibles del país a agentes del Mosad, se cumplió esta mañana", señaló la página web Mizan, del poder judicial iraní.

Mizan identificó al hombre como Kouroush Keyvani y señaló que fue detenido durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, en junio pasado, cuando Estados Unidos participó brevemente en el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

El sitio web citó detalles de las reuniones de Keyvani con funcionarios de la agencia de espionaje israelí Mosad, y dijo que recibió entrenamiento en "seis países europeos y en Tel Aviv".

Posteriormente, el ministerio de Exteriores sueco dijo que un hombre de esa nacionalidad había sido ejecutado en Irán en la mañana.

"Me entristeció mucho recibir la noticia de que un ciudadano sueco ha sido ejecutado hoy en Irán", declaró la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, en un comunicado.

Desde la detención del hombre, Suecia "planteó el caso en repetidas ocasiones a distintos niveles ante los representantes iraníes", añadió.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero ataques contra Irán, donde mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desataron una guerra que se propagó por Oriente Medio.