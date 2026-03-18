El presidente de Irán confirma el 'asesinato' del ministro de Inteligencia Esmail Jatib

La muerte de Jatib sigue a la de otro peso pesado de la cúpula iraní, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, cuyo deceso en un bombardeo israelí fue confirmado la víspera.

Teherán, Irán/El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó este miércoles la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, durante la guerra contra Israel y Estados Unidos y condenó el "cobarde asesinato" del funcionario, el tercer alto mando de la república islámica abatido en pocas horas.

Pezeshkian no reveló quién lanzó el ataque, pero durante la mañana Israel anunció que Jatib fue "eliminado", el último de una serie de altos funcionarios iraníes abatidos desde que empezó la guerra el 28 de febrero, cuando el anterior líder supremo Alí Jamenei murió en un ataque israelí-estadounidense que detonó el conflicto. También fue abatido el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y esta semana el jefe del Consejo Superior de Seguridad, Ali Larijani, y Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij.

"El cobarde asesinato de mis queridos colegas Esmail Jatib, Alí Larijani y Aziz Nasirzadeh, junto con algunos de sus familiares y el equipo que los acompañaba, nos sumió en el duelo", declaró el mandatario.

Más temprano, Israel afirmó que mató a Esmail Jatib, y dio carta blanca a su ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira.

El régimen iraní advirtió por su parte que nadie escapará a las consecuencias de la guerra que libra contra Israel y Estados Unidos, mientras los países del Golfo interceptaron nuevos cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses.

Según los medios iraníes, entre los lugares alcanzados el miércoles por los bombardeos se encuentran Teherán, la provincia de Lorestán y la ciudad de Hamedán, en el oeste, y también la zona de Fars, en el sur.

La agencia Tasnim dio cuenta de siete muertos y 56 heridos "en zonas residenciales" en Durud, en Lorestán. La AFP no puede comprobar de forma independiente los balances de las autoridades.

La muerte de Jatib sigue a la de otro peso pesado de la cúpula iraní, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, cuyo deceso en un bombardeo israelí fue confirmado la víspera.

Una gran multitud se congregó en el centro de Teherán este miércoles para el funeral de Larijani y de Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij, también abatido por Israel, según imágenes de la cadena pública iraní.

Sus funerales se organizaron junto con los de más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas, frente a las costas de Sri Lanka.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró en X que "la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza".

Un mensaje en las antípodas de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que suele hablar de un conflicto breve.

Jamenei en la mira

Jatib, Larijani y Soleimani se unen a la lista de líderes iraníes asesinados por Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, se jactaron de unos bombardeos que dejaron al menos dos muertos en la zona de Tel Aviv este miércoles y prometieron "vengar la sangre" de los mandos iraníes asesinados.

Entre tanto, el ejército israelí indicó que está decidido a "localizar, encontrar y neutralizar" al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

Según responsables estadounidenses e israelíes, podría estar "desfigurado" o herido en una pierna por el ataque que mató a su padre.