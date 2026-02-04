Autoridad Marítima suspende zarpes en seis puertos por condiciones atmosféricas adversas

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa en comunicado que, debido a las condiciones atmosféricas adversas que azotan el país, se ha decidido suspender el zarpe de embarcaciones en los siguientes puertos:

Pedasí

Puerto Obaldía

Puerto Panamá

Colón

Balboa

Taboga

Esta medida aplica para embarcaciones con motor fuera de borda y se mantendrá vigente hasta que mejore el clima y se garantice la seguridad de las operaciones marítimas.

La suspensión se debe a los fuertes vientos y oleajes que se están registrando en el país.

La Autoridad Marítima, a través del departamento de Operaciones Portuarias, está monitoreando constantemente la situación y se mantiene en contacto con los administradores de los puertos menores para evaluar las condiciones.

La entidad recomienda a los capitanes y tripulantes tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las embarcaciones y las personas a bordo.