Autoridad Marítima suspende zarpes en seis puertos por condiciones atmosféricas adversas
Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa en comunicado que, debido a las condiciones atmosféricas adversas que azotan el país, se ha decidido suspender el zarpe de embarcaciones en los siguientes puertos:
- Pedasí
- Puerto Obaldía
- Puerto Panamá
- Colón
- Balboa
- Taboga
Esta medida aplica para embarcaciones con motor fuera de borda y se mantendrá vigente hasta que mejore el clima y se garantice la seguridad de las operaciones marítimas.
Te puede interesar: Refuerzan controles para garantizar seguridad en traslados marítimos en Colón
La suspensión se debe a los fuertes vientos y oleajes que se están registrando en el país.
La Autoridad Marítima, a través del departamento de Operaciones Portuarias, está monitoreando constantemente la situación y se mantiene en contacto con los administradores de los puertos menores para evaluar las condiciones.
La entidad recomienda a los capitanes y tripulantes tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las embarcaciones y las personas a bordo.