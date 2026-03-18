Hospital Rafael Estévez de Aguadulce reporta baja en reservas de su banco de sangre

Las autoridades del hospital informaron que los accidentes de tránsito y otras urgencias médicas que requieren transfusiones han aumentado de manera constante en la región.

Aguadulce/ El hospital Rafael Estévez reportó una disminución en sus reservas de sangre, situación que preocupa a las autoridades debido a que este centro hospitalario atiende la mayoría de las emergencias por accidentes de tránsito que se registran diariamente en la provincia de Coclé.

El encargado del Banco de Sangre del hospital hizo un llamado a la población para donar de manera voluntaria y solidaria, con el fin de garantizar la atención oportuna a los pacientes que requieren transfusiones.

Erudino Díaz, del Banco de Sangre del Hospital Rafael Estévez, explicó que la situación trasciende lo local. "La donación de sangre representa un reto para todos los hospitales. No es un problema particular de un banco de sangre, es una situación que experimenta todo el país", manifestó.

Díaz detalló que la demanda de componentes sanguíneos crece constantemente, pero no se refleja en el número de donantes. "Todos los días vemos que la demanda de necesidad de sangre aumenta y no va de la mano con la cantidad de donantes de sangre que llegan a los bancos de sangre", indicó Díaz.

Accidentes de tránsito incrementan

Las autoridades del hospital informaron que los accidentes de tránsito y otras urgencias médicas que requieren transfusiones han aumentado de manera constante en la región. Esta realidad hace que las unidades disponibles resulten insuficientes para cubrir la alta demanda.

El Hospital Rafael Estévez es el principal centro de referencia para emergencias traumáticas en Coclé, lo que intensifica la presión sobre sus reservas de sangre. Cada donación puede salvar hasta tres vidas, según estimaciones de especialistas en transfusiones.

La población interesada en donar puede acercarse al hospital en el distrito de Aguadulce en horario de atención. Los requisitos básicos incluyen: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, presentar cédula de identidad y encontrarse en buen estado de salud el día de la donación.

Con información de Nathali Reyes.